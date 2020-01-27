О бездомном из Динской. Когда жизнь теряет смысл

В нашей жизни случаются моменты, когда наступает перелом. Стабильность рушится, уверенность в завтрашнем дне теряется. Эти обстоятельства зависят не от нас, иногда даже не от окружающих людей. Сама судьба, если она существует, преподносит нам испытания, которые, увы, не все способны преодолеть.

Какое-то время назад в редакцию "РВС" обратилась активная читательница газеты. Она рассказала, что под козырьком на входе в подвал одного из строящихся зданий в Динской обитает мужчина без определенного места жительства. Все мы привыкли видеть таких людей на "дне" жизни: проблемы с алкоголем, невозможность прокормить себя, случайный заработок, еда с помоек, болезни и отсутствие постоянного места обитания. Однако, как сообщила женщина, этот бомж не похож на всех типичных представителей этой прослойки людей.

– Он довольно чистоплотный, не буйный, очень вежливый. Я с ним часто разговариваю, помогаю чем могу: деньги даю, еду какую-нибудь. Он очень благодарит меня за помощь. Сейчас на улице довольно холодно, хотелось бы помочь человеку, может, пристроить куда-нибудь, оказать содействие, – рассказывает женщина.

Журналист приехал по названному читателем адресу рано утром – обычно мужчина находится на этом месте до утра, после отправляется на "промысел". Поиск еды, металлолома для того, чтобы сдать его и заработать немного денег. Зовут мужчину Сергей, ему 58 лет. Стоит отметить, что женщина оказалась права – закоренелого запаха перегара у Сергея не было, алкогольной заторможенности и характерных повадок тоже. Одет он в ватные штаны, на ногах рваные синие кроссовки.

На теле несколько старых свитеров, сверху – старый и драный охотничий пуховик. Как признался сам Сергей, эти вещи он добыл на разных мусорках, и именно они помогают ему переживать холодные ночи под открытым небом. Лицо давно не брил, однако он держит довольно аккуратную по меркам бездомных бороду.

Сам Сергей из Тюмени. Жил с матерью, работал в совхозе. Советский Союз развалился, и закрытие совхоза выпало на смерть матери. У Сергея не осталось жилья, он был вынужден перебиваться непостоянными заработками. Какое-то время он проживал с женщиной, работал шофером. Но и эта стабильность дала трещину – сожительница скончалась от болезни, Сергею пришлось двигаться дальше. При разговоре с ним создается впечатление, что мужчина малообразованный, человек из глубинки, но при этом весьма работящий. Однако незнание многих вещей сыграло с ним злую шутку в те непростые времена.

Так, он добрался до Уфы, где какое-то время стал работать на ферме у неких предпринимателей. Оставил свой паспорт на хранение там же. Был разнорабочим, пас табун лошадей. В один момент упустил табун из виду и потерял несколько лошадей, из-за чего его выгнали с фермы. Паспорт свой он оставил там же.

Далее Свердловская область. Здесь Сергей стал работать с цыганской коммуной, собирал металл, также был разнорабочим. Попытался восстановить документы. Однако и в этот период жизни что-то не срослось, пришлось уйти от работы и постоянного гонения. Добрался до Волгодонска. Там Сергей опять устроился на ферму, работал с коровами и помогал по хозяйству. Вновь допустил оплошность, и хозяин выставил его за дверь. Таким образом Сергей дошел пешком до Краснодарского края – до Кореновска. Оттуда до Краснодара, а после до Динской, где и обитает последние девять лет.

По словам Сергея, он проживал некоторое время в ряде приютов для бездомных, но не мог ужиться с контингентом алкоголиков и наркоманов. Поэтому и уходил оттуда. Новый паспорт, кстати, тоже был утерян во время скитаний по регионам. На предложения о помощи он после некоторых колебаний отказывает. Говорит, что перебивается заработками, привык так жить. Работать может кем угодно, проблема лишь в отсутствии крыши над головой.

История Сергея, к сожалению, типична для многих людей. Абсолютно в любом субъекте России и в любом городе страны найдутся такие же бомжи, которые просто потеряли стимул и смысл жизни. Кто-то докатился до этого самостоятельно, кому-то просто в один момент не повезло и он остался ни с чем. На жизнь Сергей не жалуется. Он говорит, что повстречал на своем пути много людей. Были люди подлые, алчные, коварные. Их поступки особенно четко остаются в памяти. Но были люди и добрые, бескорыстные. И их немало.