О Динском полигоне, перевернутых баках, договорах и не только

В прошлом году в Динской район пришел региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – АО «Мусороуборочная компания». За это время были недовольства по поводу качества работы, завышенных тарифов, наболевший вопрос – о мусорном полигоне.

Заместитель директора компании Константин Семернин рассказал о проделанной работе и ответил на некоторые вопросы.





Расскажите о работе предприятия и о тарифе на вывоз отходов?

Мы занимаемся организацией вывоза твердых коммунальных отходов и их утилизацией – это наша основная задача. Отмечу, что работа проводится только на основании договоров с физическими и юридическими лицами. Это обязательное условие.

В связи с повышением тарифа на услугу по обращению с ТКО люди желают и соответствующего качества. Отмечу, что на повышение тарифа повлиял ряд объективных факторов, в том числе и повышение стоимости горюче-смазочных материалов. Кроме того, существуют законодательно установленные нормы накопления отходов, на основании которых и производится расчет услуги регионального оператора.

Есть особенности вывоза отходов, которые не все учитывают. В ряд оказываемых нами услуг входит вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), которые образуются в жилых помещениях. К ним относятся бумага, пленка, бутылки, старая мебель (столы, стулья) и др. А все иные отходы, например, строительный мусор, ветки, сорная растительность к понятию ТКО не относятся, на вывоз этого вида отходов необходимо заключить дополнительный договор.



Когда и с чего началась работа в нашем районе?

С 1 июня 2017 года началась работа в Южно-Кубанском и Новотитаровском сельских поселениях, а уже с 1 июля того же года – во всех остальных поселениях Динского района. Сегодня с нами работают несколько операторов по вывозу ТКО:

ООО «Коммунальник» – зона деятельности охватывает поселения, находящиеся в границах от трассы М4 «Дон» до Воронцовской;

МУП «ЖКХ Пластуновское» занимается вывозом отходов в Красносельском и Пластуновском сельских поселениях;

ООО «Динская мусороуборочная компания» занимается вывозом на другой стороне от М4 «Дон» до ст. Васюринской.

Согласно договору, заключенному с АО «Мусороуборочная компания», операторы вывозят исключительно ТКО.

Отмечу, что заключить договор на услугу регионального оператора по обращению с ТКО необходимо именно с АО «Мусороуборочная компания». Договоры с операторами по вывозу компания заключает самостоятельно.

Существуют ли какие-то графики вывоза мусора или это происходит по мере его накопления?

На сегодняшний день со всеми главами сельских поселений согласованы графики вывоза, в разрезе каждого населенного пункта и по улицам. Мы со своей стороны проводим мониторинг, как операторы исполняют свои обязанности в рамках заключенного договора.

Стоит сказать, что весь транспорт оснащен системой «ГЛОНАСС», по которой можно отследить работу всей техники, включая и работу операторов по вывозу ТКО. В Динском районе работают 39 единицы спецтехники, с учетом оператора. Со стороны регионального оператора, помимо контроля по этой системе, проверку осуществляет и служба логистики. В этой работе нам помогают также мастера операторов и коммунальные службы администраций сельских поселений.

По вопросам маршрутных графиков и контейнерных площадок можно обратиться по телефону (86162) 5-14-94, диспетчер по невывозу – (861) 211-53-64.

Много ли «отказников» от заключения договора с региональным оператором?

Согласно данным администрации, в районе проживают около 138 тысяч человек. Охват населения, которое на сегодняшний день заключило с нами договор в письменном виде, и тех, кто присоединился автоматически путем проведения конклюдентных действий (потребитель получил квитанцию по почте и один раз оплатил, тем самым согласившись с условиями), – 78 %.



Есть те жители, которые отказываются заключать договор и платить?

Есть, но, во-первых, с 1 января 2017 года услуга является коммунальной и подлежит обязательной оплате, а во-вторых, на данный момент наибольшая часть бытовых отходов – пластик и полиэтилен. Перегноя из них не получишь, а сжигать такой мусор запрещено.

В каждом населенном пункте есть дополнительные офисы, сотрудники которых проводят мониторинг и делают подворовые обходы.

Бывает, что при выходе на местность специалисты (контролеры по частному сектору) видят заброшенный дом, в котором явно давно никто не живет. В таком случае мы берем справку в администрации, опрашиваем соседей и по результатам проводим корректировку начислений.



А с должниками вы как работаете?

Спустя год деятельности мы так же подошли и к претензионной работе. Если у потребителя появилась задолженность – оплаты не было свыше трех месяцев, в отношении этих лиц мы ведем досудебную работу – заранее информируем о сложившейся ситуации. Затем подготавливаются исковые заявления. На следующем этапе уже суд принимает решение о взыскании задолженности либо понуждении физического лица к заключению договора.

Аналогичная работа проводится и по юридическим лицам.

На сегодняшний день оплата за негативное воздействие возлагается на регионального оператора. То есть мы оплачиваем за физические и юридические лица этот налог. Действительно, как выяснилось, большая часть населения о нем не знает, потому что самостоятельно его не оплачивает.

Образовательные учреждения, объекты здравоохранения с нами уже заключили договоры, осталась часть индивидуальных предпринимателей, которые считают нормы накопления высокими.

Для решения этого вопроса существует следующий вариант – закрытая контейнерная площадка. Если юрлицо, в том числе индивидуальные предприниматели, имеет такую площадку на собственной территории, мы можем принимать от него так называемые технические отчеты по форме ТП-2. Этот отчет предприятие ежегодно сдает в Росприроднадзор для самостоятельной оплаты налога за негативное воздействие на окружающую среду.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами и потребления предусмотрена административная ответственность как для физических, так и для юридических лиц. В отношении последних может быть использована мера наказания – приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Мусорный полигон закрыт, а машины продолжают заезжать...

В марте этого года мы подписали договор аренды с администрацией Динского района. Нам предоставили земельный участок с полигоном на 7 лет. С 1 апреля на первое время по инициативе арендодателя мы поставили на въезде с трассы экологический пост с охраной.

Таким образом, полигон закрыт для всех физических и юридических лиц, у которых не заключен договор с региональным оператором. Заезжать туда могут операторы, мусороуборочные компании, которые занимаются вывозом мусора у населения Динского района: это МУП «ЖКХ Пластуновское» и «Динская мусороуборочная компания». «Коммунальник» возит ТКО непосредственно на полигон хутора Копанской.

Этот полигон предусмотрен под перегрузочную станцию. То есть мусоровозы завозят отходы, затем на специальной площадке этот мусор частично сортируется и загружается в длинномер и транспортируется на полигон хутора Копанской, где и осуществляется захоронение ТКО.

В целом договором аренды предусмотрены такие работы, как террасирование полигона (изготовление некого саркофага на тело, отсыпка землей). Ежедневно машины привозят туда землю, уже завезено более 4000 кубических метров. Мы сделали проездную часть вокруг полигона, чтобы специализированная техника могла там ездить.

- Установлен отбойник на водоеме и завершены работы по оборудованию площадки для подъезда пожарных машин;

- ежедневно ведутся работы по террасированию и укрытию откосов инертными материалами, обеспечивается постоянный контроль соблюдения технологии;

- усилен пропускной режим по исключению проникновения посторонних лиц на территорию объекта;

- произведена чистка, углубление водоема для пожаротушения.



Какая работа еще была проделана вашей организацией и какая планируется?

Кроме все прочего, для поддержания санитарного порядка на территории станицы Динской установлено 120 контейнеров объемом 0,75 куб. метра, построено 6 контейнерных площадок. В помощь администрации Динского поселения задействована техника – грейфер. В рамках проведения Дня района мы привлекли и технику для очистки тротуаров.

Как уже я и говорил выше, сейчас важно привести полигон в порядок. Продолжаем завозить землю и осенью планируем высадку зеленых насаждений.





Жители неоднократно замечали перевернутые баки, и в то же время после уборки мусора их обратно не ставят на место. Почему?

На сегодняшний день ответственность по содержанию контейнерных площадок лежит на землепользователе. То есть, если бак выходит из строя, собственник должен проводить комплекс мероприятий по устранению недочетов.

Зачастую баки стоят не на благоустроенной площадке, но при заборе отходов его обязательно нужно выкатывать на дорогу, только так возможна погрузка. Если сотрудник мусороуборочной компании видит, что у контейнера произошла поломка, он переворачивает его для того, чтобы подъехала ремонтная служба и устранила поломку.



Часто люди замечают, что контейнера нет на месте либо его куда-то перенесли. Были ли кражи и почему «путешествуют» баки?

По кражам – прецедентов за этот год не было. Самовольный перенос – это, безусловно, нарушение, но люди их двигают. С 1 января 2019 года обязанность по содержанию и строительству контейнерных площадок ложится на местные органы самоуправления. Если сейчас это возложено на собственников землепользования, то со следующего года ситуация изменится. Уже сейчас специалисты администрации Динского сельского поселения (с помощью наших сотрудников в том числе) с представителями инспектирующих служб обследуют магистральные улицы на предмет установок площадок с соблюдением всех условий.









