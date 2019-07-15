О последователях Александра Попова и будущем отряда «Поиск»

Одна из главных достопримечательностей Динского района, в частности, станицы Васюринской – музей боевой и трудовой славы имени П. Т. Василенко, который существует 37 лет. 29 из них он является не просто местом, где проводятся экскурсии. Это еще и база общественной организации Кубани – краеведческого отряда «Поиск». Здесь занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения: изучают историю России, смотрят военные фильмы, учат жить в полевых условиях и изготавливать из дерева приклады для оружия, готовят к походам, объясняют, как правильно разбивать лагерь и готовить еду на костре. Старшая группа выезжает на поиски останков погибших и раскопки.

В марте этого года не стало главного человека, который связан со всей этой деятельностью, – руководителя Александра Ивановича Попова. За годы своей работы он вырастил не один десяток патриотов. После его смерти и мысли не возникало о прекращении работы музея и «Поиска». Потому что у него есть последователи. Одна из таких – Диана Козыренко.

Ей 25 лет. Эта хрупкая, маленького роста девушка выполняет ответственную миссию – занимается с детьми и прививает им главные качества и ценности: любовь к России, почитание русской истории, ответственность за сказанное и сделанное.

Она рассказывает, что, когда не стало Александра Ивановича, некоторые родители перестали отпускать в музей своих детей. Но для этого нет никаких причин. В отряде «Поиск» все осталось прежним, работа продолжается.

Несмотря на молодые годы, у нее большой опыт за плечами в общении с детьми. В «Поиск» она начала ходить в 12 лет. Ей было интересно узнать, что это такое, потому что, по рассказам сестры, которая жила рядом с музеем, ребята там были увлеченные и радостные. Диана вспоминает, что 17 октября, когда она собиралась посетить впервые отряд, шел сильный ливень, и девочка долго сомневалась, идти ей или нет. Решилась. И этот день перевернул ее жизнь.

Под руководством Александра Ивановича она начала изучать экспонаты, рассказывать о них посетителям музея. Самую первую экскурсию провела через неделю после прихода в «Поиск» для детей из детского сада. Их любознательность дала понять, что ей нравится заниматься этим делом.

Из первых своих достижений Диана отмечает соревнования, во время которых ей, уже 18-летней девушке, пришлось сопровождать семерых детей. Это было в Хадыженске. Поход в горы, переправа, стрельба, работа с металлоискателем – все это успели пройти ребята за 3 дня. «Были активными и заняли 2 место из 17 команд… Самая счастливая заслуга, так как до этого, сколько ездили, ни разу в тройку не входили», – вспоминает она.

У Дианы несколько медалей. Из них она выделяет «За активную работу в поисковом движении» в 2013 году. Девушка единственная, кто получил тогда ее в 19 лет. Другая важная награда для нее – титул «Имя Динского района» в 2017 году. Среди достижений она также ценит медали «За отличие в работе по увековечиванию памяти погибших Отечества» и «За проявленное милосердие к ветеранам войны и труда».

Диана считает, что в «Поиск» нужно отдавать ребенка, чтобы он не стал «серой массой». По ее словам, это те дети, которые, кроме телефонов и других гаджетов, ничем не интересуются.

«Я стараюсь, чтобы дети больше общались между собой. По их же рассказам, сидя в телефоне, они становятся лентяями, развиваться им просто не хочется. А у нас они забывают о них. Мои детки самые лучшие, энергии хоть отбавляй, мне с ними очень комфортно, тем более когда знаешь про каждого ребенка абсолютно все…» – поделилась девушка.

Самый разумный подход к детям, по ее мнению – похвала. «Хвалить нужно детишек, они тогда больше показывают, что умеют, больше доверять начинают», – отмечает она.

В отряд принимают детей с 7 лет, но есть исключения. Сегодня самому маленькому поисковику 4 года. Это девочка, которая ходит туда со своим братом. Основной пласт занятий несовершеннолетних детей – проведение экскурсий, выставок, изучение документов и экспонатов. Кто быстро обучается полевым условиям, ездит в походы под присмотром родителей или по доверенности руководителей «Поиска». Когда ребята становятся совершеннолетними, то проходят аттестацию. Она позволяет в дальнейшем участвовать в раскопках. Дети с 14-18 лет тоже могут туда ездить, но только для того, чтобы научиться работать с металлоискателем.

Диана отмечает, что в «Поиск» попасть очень просто: «Ребенок ходит 2 недели, знакомится, узнает все о работе отряда, и если ему нравится, я записываю и заполняю на него анкету, делаю удостоверение».

Во время каникул прийти можно в среду и субботу с 10 до 12 часов, в учебное время – в среду и пятницу с 9 до 11 или с 14 до 16 часов. Адрес: станица Васюринская, ул. Интернациональная, 62. Для более подробной информации можно позвонить ей: 8-918-68-68-324.

Александр Иванович Попов за годы становления характера и ценностей Дианы оказал на девушку сильное влияние. Как она сама отмечает, всегда учил быть настоящим человеком. Сегодня его усилия передаются от поколения к поколению его последователями. И все вышеописанное служит этому подтверждением. Надеемся, что эта цепочка никогда не прервется.

Ольга Митрохина