Юрист о пособии для детей от 3 до 7 лет

Президент РФ подписал 20 марта 2020 г. указ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Подробнее об этом рассказал наш эксперт Алла Геоня, юридическая компания «Аргумент» (@argument.23)

Как указано в поправках в Конституцию, дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации (ч. 4 ст. 67.1). Поддержка семей, где воспитываются несовершеннолетние дети, является одной из приоритетных задач государства.

По законам России, женщина может находиться в декрете – отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. В этот период предусмотрены различные выплаты как от работодателя, так и от органов соцзащиты.

В соответствии с указом президента «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 20 марта 2020 г. семьи с низким доходом с 2020 года получат право на пособие на ребенка от 3 до 7 лет. Такая мера социальной поддержки предусмотрена для семей с подушевым доходом, размер которого на одного члена не превышает прожиточный минимум.

С 1 января 2020 года выплата на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет будет равна половине прожиточного минимума. В среднем по России размер выплаты составит 5500 рублей. С 2021 года размер выплаты приравняют к размеру прожиточного минимума, что составит в среднем по 11 тыс. рублей. Бюджетом на указанные выплаты в 2020 г. запланировано 134 млрд руб.

Работодатель не имеет отношения к выплате указанного пособия. За ним придется обращаться в соответствующие органы – социальной защиты.

Президент России поручил максимально облегчить процедуру оформления пособия на детей от 3 до 7 лет – по стране впервые будет действовать единый упрощенный порядок оформления и его выплату можно будет оформить дистанционно – через сайт госуслуг, подав единственное заявление. Форма заявления единая и содержит минимальные сведения. При получении заявления органы соцзащиты самостоятельно получат в электронном виде из загса сведения о рождении ребенка. Те родители, которые не имеют личного кабинета на портале госуслуг, могут подать заявление лично в органы соцзащиты или в МФЦ.

Обратиться за выплатой и получить пособие можно будет уже с 1 июня 2020 года, а начислено оно будет с 1.01.2020 г., т. е. 1 полугодие тоже будет включено.

Расчет

Например, если в семье 5 человек (папа+мама+3 детей в возрасте от 3 до 7 лет), то будут учитываться и дети, и родители, а в расчет будут приниматься 5 прожиточных минимумов. Папа зарабатывает 45000 рублей, мама не работает и ухаживает за детьми.

Министерство труда и социального развития Краснодарского края приказом от 3 марта 2020 года № 264 «О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за IV квартал 2019 года» установило величину прожиточного минимума в Краснодарском крае за IV квартал 2019 года: в расчете на душу населения – 10621 рубль; для трудоспособного населения – 11507 рублей; для пенсионеров – 8816 рублей; для детей – 10072 рубля.

Следовательно, прожиточный минимум на семью составит 10621 х 5 = 53105 рублей (меньше дохода семьи в 45000 руб.), а пособие на детей – 5500 х 3 = 16500 рублей.