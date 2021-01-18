О ситуации с энергоснабжением в Динском районе

«В каждом районе Краснодарского края должны быть предусмотрены резервные источники тепла в достаточном количестве», – с таким поручением выступил на краевом совещании по вопросам ликвидации последствий снегопада губернатор Вениамин Кондратьев.

Что он имел в виду, читайте далее.

Но сначала к сводке. Как отмечает краевая администрация, за сутки на территории края произошло 27 отключений электроэнергии в шести муниципалитетах. В их числе Динской район. Вчера, 17 января, жители муниципалитета рассказывали, что свет отключали в Новотитаровской, Васюринской, Динской, хуторе Карла Маркса, Красносельском и Старомышастовской.

По данным главы региона, под отключения попали почти 114 тысяч жителей Кубани, более 15,5 тысячи жилых домов, 16 социально значимых объектов. На настоящий момент восстановительные работы завершены.

«Ситуацию с постоянного контроля мы не снимаем, погода в ближайшее время не улучшится. Во всех муниципалитетах должны быть предусмотрены резервные источники тепла в достаточном количестве. Аварийно-восстановительные бригады, дорожные службы везде работают круглосуточно. Также должен быть дополнительный резерв техники», – отметил Вениамин Кондратьев.

Администрация края напоминает о том, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение о сильных снегопадах.

«Ликвидировать аварийные ситуации по линии ТЭК и ЖКХ в регионе готовы 1162 аварийно-восстановительные бригады. Это 6548 человек и 4281 единица техники. На региональных трассах задействовано порядка 640 снегоуборочных машин, еще более двух тысяч продолжают расчищать дороги в муниципалитетах», – сообщили в ведомстве.

В отделе управления ТЭК и ЖКХ администрации Динского района дали разъяснения по поводу резервных источников. Под ними подразумеваются дизельные электростанции (ДЭС), которые обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии на котельные.

«ДЭС обеспечивает электроснабжение, чтобы работа котельной не останавливалась.

Например, есть газовая котельная. Когда отключается свет, составляющие системы отопления тоже отключаются. Перестают работать электрика и автоматика. Чтобы она продолжала работать, ее подключают к дизельной электростанции», – рассказали в районной администрации.

Как пояснили в отделе управления ТЭК и ЖКХ, на сегодняшний день ресурсоснабжающими организациями района приведены в готовность все силы и средства на поддержание постоянного электро-, тепло- и водоснабжения населения, в том, числе подготовлены передвижные ДЭС.

Мы также связались с ПАО «Россети Кубань». Специалисты рассказали, что вчера бригады оперативно ликвидировали локальные технарушения на энергообъектах в Динском районе.

Они были вызваны сильным снегоналипанием на провода и колебанием температуры от +1° до -6°.

В ПАО «Россети Кубань» введен режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.

Во всех филиалах компании в полной готовности находятся 1800 человек производственного персонала и 715 единиц спецтехники в составе 392 бригад «Россети Кубань». В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды на объектах электросетевого комплекса.

106 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 12,6 МВт готовы обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Для ликвидации возможных технологических нарушений на территории краснодарского энергорайона в полной готовности 39 аварийных бригад Краснодарских электросетей в составе 183 человек, 87 единиц техники, 13 резервных источников электроснабжения готовы к вызовам непогоды.⠀

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф или в директ инстаграма @rossetikuban_krasnodarseti.