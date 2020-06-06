О снятии запретов: теперь можно посещать кладбища и не везде носить маски

Вчера, 5 июня, стало известно о неозвученных ранее ослаблениях:

с 6 июня носить медицинские маски на улице можно не всегда;

разрешено посещать кладбища.

До вчерашнего дня масочный режим сохранялся. Потом внесли корректировки. Внутри зданий с массовым пребыванием людей и, например, на рынке наличие масок все же могут потребовать.

Кроме этого, отменен запрет на посещение кладбищ. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Краснодарского края от 4 июня 2020 года № 318. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Как раз сегодня, 6 июня, для православных второй по важности день в году поминовения усопших родных и близких – Троицкая родительская суббота.⠀

Как сообщили "РВС" в администрации района, на кладбищах будут дежурить МОСы (Мобильные бригады самоконтроля).

Нужно ли быть на кладбище в маске?

В постановление перечислены места обязательного ношения масок.

Это:

объекты торговли;

бытового обслуживания населения;

общественный транспорт;

здания вокзалов и аэропортов;

а также другие объекты с массовым пребыванием людей.

Кладбища в постановлении не упомянуты.