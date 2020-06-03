О странностях ремонта дороги и тротуара на Красной в Динской

2 июня подписчики прислали нам интересное фото. На нем совершенно новый тротуар возле остановки у женской консультации зачем-то сняли. Позже прилетели аналогичные снимки с разобранной пешеходной дорожкой в районе стадиона.

Представитель подрядчика на вопросы по поводу странностей с плиткой отвечать "РВС" отказался. За объяснениями "РВС" обратилась к главе Динского поселения Виталию Литвинову.

Итак, причины замены плитки возле остановки у Женской консультации.

"При приемке работ было выявлено, что чуть-чуть бордюрный камень был занижен. Сейчас его поднимают. Исправляют нарушения", – рассказал глава Динского поселения. По его словам, нарушения выявил Технадзор. Переделывают тротуар за счет подрядчика.

По-поводу второго участка. Возле стадиона, по словам главы, подрядчики отклонились от проекта и переделывают тротуары уже по этой причине. На это нарушение так же указал Технадзор.

На вопрос, следят ли специалисты Динской администрации либо сам глава за ходом работ, Виталий Лиитвинов ответил, что по закону у местной власти нет права вмешиваться.

"Но так как поселение наше, то мы обращаем внимание на все замечания граждан, – добавил он. – Мы непосредственно с этой организацией проводим работу, указываем, где есть какие или раньше были недостатки, чтобы это не повторилось".

Участвует администрация поселения и в комиссионных обходах всей улицы Красной. "Мы неоднократно ее полностью обследовали, показывали, где какие сливы делаем, где наклон должен быть, куда вода уходить должна, – рассказал глава поселения.

Ливневки на Красной, функционирование которых тоже волнует динчан, по словам Виталия Литвинова, все рабочие. "То, как они выглядят, это не окончательный вариант. Это еще и дороги не окончательный вариант. Еще будет 11 сантиметров высота (асфальта. – Ред.)", – уточнил он.

Зашла речь и о странном переходе через улицу Красную на улице Калинина, где на пути пешеходов возник столб с дорожным знаком. После того как мы прислали фото указанного места, Виталий Литвинов сказал, что на этом участке не достелили плитку, тротуар там доделают.