О трудном поведении детей, алиментах и компенсации ЖКХ

Специалист пояснила: за любым трудным поведением стоит желание ребенка показать родителю, что что-то не так. Он показывает это действиями и поступками. Просто так чадо вести себя плохо не будет, так как это требует больших энергетических затрат.

Она посоветовала всегда выяснять причину трудного поведения.

“Для этого необходимо определить, что больше всего не нравится. Возьмите лист бумаги и все, что вас расстраивает в поведении ребенка в течение недели, записывайте. Потом посмотрите этот список. Выделите два трудных момента поведения, которые больше всего беспокоят. Прорабатывайте ситуации", - рассказала специалиста.

Некоторые типы поведений связаны с особенностями возраста, это тоже важно учитывать, по словам Елены.

“Возможно, не надо бороться, например, с истерикой ребенка, если ему еще мало лет. Это возрастное. Мы четко должны понимать, что, допустим, в три года ребенок может это делать”.

Стоит также брать во внимание темперамент.

“Невозможно гиперактивного ребенка заставить сидеть два часа на одном месте и выполнять домашнее задание. Сделал одну задачу, может передохнуть. Если ребенок не спешит, долго раздумывает, вы тоже с этим ничего не сделаете. Мы должны всегда помнить о том, что нельзя воспитать удобного ребенка”, – дополнила Елена Сентищева.

Она же посоветовала в любой ситуации всегда подробно выяснять, что происходит. Предпринимать какие-либо действия по исправлению надо пошагово. Например, если ребенок не хочет учиться и ему надо подтягивать математику, не нужно все свободное время заставлять его решать примеры. Надо учитывать его интересы и увлечения, отводить часы и на свои желания.

Елена рассказала, что регулярно необходимо себе задавать следующие вопросы.

Какие действия улучшают ваши отношения с ребенком?

От чего становится хуже, лучше?

Быстро ли вы миритесь?

Как чувствуете вы себя и как ребенок после инцидента, который произошел?

Другая важная часть в воспитании, по словам Елены, – собственный пример. Дети хорошо считывают чувства и поведение.

“Подача в общении важна. Объясняя, говорите за себя. Не о поведении ребенка, не о том, какой он и что делает не так, а за себя. Например, “мне не нравится убирать за тобой посуду”. Вы сообщаете не о поведении ребенка, а о своих чувствах. С вами невозможно спорить”, – объяснила специалист.

Она добавила: все, что делают родители, дети обычно повторяют.

Поведение ребенка необходимо хвалить, поддерживать и его поощрять.

Напоследок Елена посоветовала следить за собой.

“Дети каких хотят видеть родителей? Они нуждаются в безопасности и защите в любом возрасте, поэтому вы должны быть сильными и здоровыми. Если чувствуете упадок, отдохните, отвлекитесь, наберитесь сил. Дела подождут. Не надо проявлять геройство и обязательно нужно думать о себе и своем самочувствии”, – подытожила она.

На собрании выступила Юлия Пелипенко – специалист-эксперт управления социальной защиты населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края в Динском районе. Она рассказала о компенсации на оплату коммунальных услуг инвалидам.

“С 1 мая полностью все изменилось. До этого компенсацию платили по нормативу, независимо от того, сколько человек расходовал за воду, свет, газ и мусор. Теперь оплата идет по фактическим расходам. Все коммунальные службы нам сбрасывают информацию, сколько кто платит. И мы уже сравниваем с тем, что мы заплатили вам фактически по нормативу. Если получается, что по нормативу соцзащита заплатила вам больше, то соответственно идет удержание”, – пояснила она.

Специалист дополнила, что сейчас учитываются все члены семьи, которые зарегистрированы в доме. Даже если они не проживают по фактическому адресу прописки.

“Если человек по паспорту зарегистрирован по данному адресу, значит, он учитывается. Все оплата коммунальных услуг в семье делится на всех тех граждан, которые прописаны. Например, живут, согласно документам, в доме 6 человек. Оплата за коммунальные услуги – на шестерых, и только от одной шестой берется 50%. Но не выше установленного норматива”, – сообщила Юлия.

Она также отметила еще один момент.

“Везде существуют даты, до какого числа вы должны заплатить за услуги. Если вы платите на день позже, эта информация фиксируется. Если вы за воду заплатили 11 числа, а надо было 10-го, то все, в базу коммунальных услуг вы уже не попали. И получается, что вы за воду вообще не заплатили. И эта услуга, которую мы вам оплатили наперед, потом забирается. Мы коммунальные услуги по нормативу оплачиваем авансом, а перерасчет делаем только через месяц. Например, заплатили все в мае, всем сумма понравилась. А нам информация о фактически ваших выплаченных суммах поступила только в июле. И мы, получается, за май будем удерживать в июле. Все приходят, говорят: а почему мы в мае получили большую сумму, а сейчас – маленькую? Потому что произошел перерасчет по квитанциям. Некоторые вообще получают копейки, у кого, например, прописано много людей. Представьте, вы заплатили все коммунальные услуги, у вас получилось в месяц 2 тысячи. А прописаны 5 человек. Вот эти 2 тысячи мы должны разделить на 5. Соответственно, 400 рублей остается и от 400 рублей 50 % – это всего 200 рублей. А мы по нормативу наперед заплатили, например, 3000. И вот эти остальные 2800 будут удерживаться", - разъяснила Юлия.

“Родственники, не проживающие по адресу, указанному в документах, могут получить временную регистрацию, тогда этих членов семьи мы переносим в тот адрес, где они по факту живут. Соответственно, льготник будет получать компенсацию уже на меньшее количество людей. Это если в составе семьи есть просто инвалиды. Если дети-инвалиды, для них таких ограничений нет. Там вот сколько прописано людей, за всю сумму за коммунальные услуги будет идти компенсация. Чем больше прописано людей, тем лучше. Тогда будет 50 % от всей суммы, но тоже не выше норматива”, – рассказала специалист.

Все вопросы по этой теме можно задать в отделе соцзащиты в администрации Динского района с понедельника по четверг с 8 до 17 часов (с 13 до 14 часов перерыв).

Завершала собрание своим выступлением Анна Зеленева – начальник управления по вопросам семьи и детства администрации Динского района.

Она рассказала об изменениях.

Появился новый порядок постановки на жилищный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В нем увеличили срок, в течение которого необходимо сдать документы для включения список тех детей, которым исполнилось 14 лет. Если раньше было 30 дней, теперь 90.