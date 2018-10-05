Обманул застройщик? Сообщите. Им займется прокуратура

«Прокуратурой Динского района организована горячая линия по вопросам нарушения прав граждан-участников строительства жилья», - сообщил «РВС» старший помощник прокурора Динского района Юрий Кириченко.

В нашем районе активно развивается строительство многоквартирных жилых домов, в том числе с привлечением средств граждан.

При этом зачастую недобросовестные застройщики данные финансы получают в обход порядка, установленного законодательством, нарушают сроки передачи жилых помещений жильцам, не соблюдают установленные нормы при возведении объектов капитального строительства.

«Граждане, чьи права нарушены недобросовестными застройщиками, вправе обратиться с соответствующими заявлениями в прокуратуру района по адресу: ст. Динская, ул. Луначарского, 44, в любой рабочий день с 9 до 18 часов. Каждую пятницу с 9 до 13 часов по данным вопросам прием граждан будет осуществляться прокурором района либо лицом, его замещающим.

Кроме того, об указанных нарушениях заинтересованные лица могут сообщить по телефону горячей линии 8-861-62-5-14-23», – прокомментировал Юрий Кириченко.