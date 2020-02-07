Обманутый пенсионер вынужден жить на съемном жилье

В современном мире нас окружает большое количество бюрократических вопросов, в которых может запутаться даже разбирающийся человек. Отсюда и вытекают ежедневные мошеннические махинации, аферы и обман, вследствие которых страдают честные люди. Сегодняшняя история – не исключение.

В редакцию «РВС» обратился пожилой мужчина, который поведал журналистам о своей истории покупки жилья в дачном товариществе «Труд», что находится в Динской. В 2016 году он приобрел маленький домик площадью 25 кв. м в товариществе за 815000 рублей. Был составлен договор купли-продажи, где продавцом значилась госпожа К. Пенсионер выплатил одну часть наличными средствами, а другую оформил через перевод. И жил он в своем домике несколько лет, пока в один момент не пришли предыдущие жильцы. Нет, К. здесь ни при чем. Вообще ни при чем. Оказывается, домик за ней не значился, а принадлежал как раз этим людям, которые пришли его на вполне законных основаниях забирать у пенсионера.

По решению суда пенсионера выселили из домика, а К. постановили выплатить всю сумму мужчине обратно. Передали всю информацию судебным приставам, однако в возбуждении уголовного дела они отказали, так как статья обвинения не подходит под него. Пенсионер отчаялся – теперь нет ни денег, ни жилья. Проживать приходится на съемной квартире.

После всех этих событий он обратился в прокуратуру, а «РВС» - к судебным приставам. В ФССП пояснили, что в курсе этой проблемы и про несчастного мужчину никто не забыл. Необходимо время, прежде чем прокуратора перепроверит все факты. Иными словами, нужно просто поменять статью, по которой К. обязана будет выплатить пенсионеру все деньги. Судебные приставы обещали разобраться с этой проблемой, не оставлять пожилого мужчину на произвол судьбы и восстановить справедливость. Необходимо лишь время, которое понадобится для пересмотра статьи обвинения по этому делу.

Сам же мужчина обратился в «РВС» с просьбой сообщить о подобном, к сожалению, часто происходящем в наше время случае и предупредить своих земляков о том, что необходимо очень ответственно и внимательно подходить к подобным вопросам. Потому что из-за этой неприятной, мягко говоря, ситуации, он вынужден на свою пенсию не только выживать каждый день, но и тратиться на съем квартиры просто из-за корысти и алчности другого человека.