Обновленный план мероприятий ко Дню физкультурника

10 августа в Динском районе пройдут мероприятия ко Всероссийскому дню физкультурника. Вот программа праздника в сельских поселениях.

Станица Динская

Мероприятие к 80-летию празднования Дня физкультурника, церемония награждения спортсменов и тренеров Динского района. Сдача норм ГТО. Соревнования по видам спорта.

Время: 8.30.

Место: ст. Динская, ул. Дружбы, 30 Б, СК «Аполлон».





Турнир по дартсу.

Время: 14.00.

Место: ст. Динская, улица Мира, 2 (универсальная спортивно-игровая площадка).





Турнир по теннису.

Время: 15.00.

Место: ст. Динская, улица Мира, 2 (универсальная спортивно-игровая площадка).





Турнир по шахматам.

Время: 15.00.

Место: ст. Динская, улица Мира, 2 (универсальная спортивно-игровая площадка).





Турнир по стритлифтингу.

Время: 17.00.

Место: ст. Динская, улица Мира, 2 (универсальная спортивно-игровая площадка).





Турнир по волейболу.

Время: 17.00.

Место: ст. Динская, улица Мира, 2 (универсальная спортивно-игровая площадка).





Турнир по футболу.

Время: 18.00.

Место: ст. Динская, улица Мира, 2 (универсальная спортивно-игровая площадка).





Станица Новотитаровская

Мини-футбол среди ветеранов х. Белевцы

Время: 10.00.

Место: ст. Новотитаровская, х. Белевцы.





Турнир по футболу среди мужских команд памяти В. Яланского.

Время: 10.00.

Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».





Открытие празднования Дня физкультурника. Соревнования по видам. Награждение спортсменов.

Время: 18.00-21.00.

Место: ст. Новотитаровская, фонтанная площадь стадион «Олимп», ул. Ленина 173а.





Казачье выступление «Русский жим» и отжимания.

Время: 18.30.

Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».





Соревнования по мини-футболу.

Время: 18.30.

Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».





Соревнования по уличному баскетболу 3x3.

Время: 18.30.

Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».





Соревнования по штрафным броскам.

Время: 18.30.

Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».





Соревнования по прыжкам в длину.

Время: 18.30.

Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».





Соревнования по шахматам.

Время: 18.30.

Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».





Станица Старомышастовская

Открытие Дня физкультурника.

Время: 9.00.

Место: ст. Старомышастовская, МБУ «Спарта» или футбольное поле.





Соревнования по футболу.

Время: 9.30.

Место: ст. Старомышастовская, МБУ «Спарта» или футбольное поле.





Поселок Агроном

Соревнования по мини-футболу на кубок главы Мичуринского сельского поселения.

Время: 17.00.

Место: пос. Агроном, спорткомплекс.





Село Красносельское

Соревнования по волейболу.

Время: 18.00.

Место: с. Красносельское, БОУ СОШ № 21.





Станица Пластуновская

Шахматы. Настольный теннис. Перетягивание каната. Дартс. Детский мини-футбол.

Время: 10.00.

Место: ст. Пластуновская, зал торжеств, парк станицы, БОУ СОШ № 6, дом детского творчества.





Поселок Южный

Мероприятие, посвященное празднованию 10-летия с момента образования муниципального бюджетного учреждения по физическому развитию и спорту Южно-Кубанского сельского поселения «Спорткомплекс Южный».

Время: 15.00.

Место: дом культуры поселка Южного, ул. Советская, 31.





Турнир по мини-футболу среди мальчиков 2007-2008 г. р. памяти Олега Аркадьевича Кущи на призы главы Южно-Кубанского сельского поселения.

Время: 16.00.

Место: пос. Южный, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный».





Турнир по дартсу среди молодежи на приз главы Южно-Кубанского сельского поселения.

Время: 17.00.

Место: пос. Южный, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный».





Турнир по футболу среди ветеранов на приз главы Южно-Кубанского сельского поселения памяти О. А. Кущи. МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный».

Время: 18.00.

Место: пос. Южный, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный».





Веселые старты среди воспитанников БДОУ «Детский сад № 17».

Время: 18.00.

Место: пос. Южный, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный».





Село Первореченское

Соревнования по мини-футболу.

Время: 17.00.

Место: с. Первореченское, ул. Ленина, 227а, многофункциональная спортивная площадка.





Спортивная эстафета.

Время: 18.00.

Место: с. Первореченское, ул. Ленина, 100, площадка МБУ КДЦ.





Станица Васюринская

Стритбол.

Время: 15.00.

Место: ст. Васюринская, летняя дворовая площадка «Лидер», парк культуры и отдыха.





Футбол.

Время: 15.00.

Место: ст. Васюринская, летняя дворовая площадка «Лидер», парк культуры и отдыха.





Выступление художественных коллективов.

Время: 17.00.

Место: ст. Васюринская, летняя дворовая площадка «Лидер», парк культуры и отдыха.





Награждение:

- преподаватели ФК;

- активисты ФК;

- ветераны спорта;

- спонсоры;

- спортсмены с ограниченными возможностями.

Время: 18.00.

Место: ст. Васюринская, летняя дворовая площадка «Лидер», парк культуры и отдыха.





Станица Нововеличковская

Соревнования по мини-футболу среди жителей Нововеличковского сельского поселения.

Время: 18.30.

Место: комплексная спортивно-игровая площадка (ст. Нововеличковская, ул. Красная, 51).