Обновленный план мероприятий ко Дню физкультурника
10 августа в Динском районе пройдут мероприятия ко Всероссийскому дню физкультурника. Вот программа праздника в сельских поселениях.
Станица Динская
Мероприятие к 80-летию празднования Дня физкультурника, церемония награждения спортсменов и тренеров Динского района. Сдача норм ГТО. Соревнования по видам спорта.
Время: 8.30.
Место: ст. Динская, ул. Дружбы, 30 Б, СК «Аполлон».
Турнир по дартсу.
Время: 14.00.
Место: ст. Динская, улица Мира, 2 (универсальная спортивно-игровая площадка).
Турнир по теннису.
Время: 15.00.
Место: ст. Динская, улица Мира, 2 (универсальная спортивно-игровая площадка).
Турнир по шахматам.
Время: 15.00.
Место: ст. Динская, улица Мира, 2 (универсальная спортивно-игровая площадка).
Турнир по стритлифтингу.
Время: 17.00.
Место: ст. Динская, улица Мира, 2 (универсальная спортивно-игровая площадка).
Турнир по волейболу.
Время: 17.00.
Место: ст. Динская, улица Мира, 2 (универсальная спортивно-игровая площадка).
Турнир по футболу.
Время: 18.00.
Место: ст. Динская, улица Мира, 2 (универсальная спортивно-игровая площадка).
Станица Новотитаровская
Мини-футбол среди ветеранов х. Белевцы
Время: 10.00.
Место: ст. Новотитаровская, х. Белевцы.
Турнир по футболу среди мужских команд памяти В. Яланского.
Время: 10.00.
Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».
Открытие празднования Дня физкультурника. Соревнования по видам. Награждение спортсменов.
Время: 18.00-21.00.
Место: ст. Новотитаровская, фонтанная площадь стадион «Олимп», ул. Ленина 173а.
Казачье выступление «Русский жим» и отжимания.
Время: 18.30.
Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».
Соревнования по мини-футболу.
Время: 18.30.
Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».
Соревнования по уличному баскетболу 3x3.
Время: 18.30.
Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».
Соревнования по штрафным броскам.
Время: 18.30.
Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».
Соревнования по прыжкам в длину.
Время: 18.30.
Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».
Соревнования по шахматам.
Время: 18.30.
Место: ст. Новотитаровская, стадион «Олимп».
Станица Старомышастовская
Открытие Дня физкультурника.
Время: 9.00.
Место: ст. Старомышастовская, МБУ «Спарта» или футбольное поле.
Соревнования по футболу.
Время: 9.30.
Место: ст. Старомышастовская, МБУ «Спарта» или футбольное поле.
Поселок Агроном
Соревнования по мини-футболу на кубок главы Мичуринского сельского поселения.
Время: 17.00.
Место: пос. Агроном, спорткомплекс.
Село Красносельское
Соревнования по волейболу.
Время: 18.00.
Место: с. Красносельское, БОУ СОШ № 21.
Станица Пластуновская
Шахматы. Настольный теннис. Перетягивание каната. Дартс. Детский мини-футбол.
Время: 10.00.
Место: ст. Пластуновская, зал торжеств, парк станицы, БОУ СОШ № 6, дом детского творчества.
Поселок Южный
Мероприятие, посвященное празднованию 10-летия с момента образования муниципального бюджетного учреждения по физическому развитию и спорту Южно-Кубанского сельского поселения «Спорткомплекс Южный».
Время: 15.00.
Место: дом культуры поселка Южного, ул. Советская, 31.
Турнир по мини-футболу среди мальчиков 2007-2008 г. р. памяти Олега Аркадьевича Кущи на призы главы Южно-Кубанского сельского поселения.
Время: 16.00.
Место: пос. Южный, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный».
Турнир по дартсу среди молодежи на приз главы Южно-Кубанского сельского поселения.
Время: 17.00.
Место: пос. Южный, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный».
Турнир по футболу среди ветеранов на приз главы Южно-Кубанского сельского поселения памяти О. А. Кущи. МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный».
Время: 18.00.
Место: пос. Южный, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный».
Веселые старты среди воспитанников БДОУ «Детский сад № 17».
Время: 18.00.
Место: пос. Южный, МБУ ЮКСП «Спорткомплекс Южный».
Село Первореченское
Соревнования по мини-футболу.
Время: 17.00.
Место: с. Первореченское, ул. Ленина, 227а, многофункциональная спортивная площадка.
Спортивная эстафета.
Время: 18.00.
Место: с. Первореченское, ул. Ленина, 100, площадка МБУ КДЦ.
Станица Васюринская
Стритбол.
Время: 15.00.
Место: ст. Васюринская, летняя дворовая площадка «Лидер», парк культуры и отдыха.
Футбол.
Время: 15.00.
Место: ст. Васюринская, летняя дворовая площадка «Лидер», парк культуры и отдыха.
Выступление художественных коллективов.
Время: 17.00.
Место: ст. Васюринская, летняя дворовая площадка «Лидер», парк культуры и отдыха.
Награждение:
- преподаватели ФК;
- активисты ФК;
- ветераны спорта;
- спонсоры;
- спортсмены с ограниченными возможностями.
Время: 18.00.
Место: ст. Васюринская, летняя дворовая площадка «Лидер», парк культуры и отдыха.
Станица Нововеличковская
Соревнования по мини-футболу среди жителей Нововеличковского сельского поселения.
Время: 18.30.
Место: комплексная спортивно-игровая площадка (ст. Нововеличковская, ул. Красная, 51).
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