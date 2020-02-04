Оборудуют ли остановку в районе ДК Динской?

“Будет ли установлена остановка (крыша, лавочки) возле дома культуры в Динской?” С таким вопросом к нам обратилась местная жительница.

“Там углубили карман для автобусов и очень заузили тротуар, так что ее просто негде поставить, а ведь на этой остановке садится много детей с родителями из садика, школьники, бабушки из церкви, а они точно не могут долго стоять. Да и что там говорить – иногда приходится ждать автобус под проливным дождем, так хоть на остановке спасаешься от непогоды”, – объясняет важность своего вопроса Ирина.

Глава администрации Динского поселения Виталий Литвинов поспешил развеять сомнения динчан: в текущем году планируется установка остановочного пункта в районе Дома культуры в рамках капитального ремонта улицы Красной.