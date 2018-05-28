Обработают ли Комсомольский парк от клещей ко Дню района?

Обработают ли Комсомольский парк от клещей ко Дню района?
Опасен ли Комсомольский парк для отдыхающих?

Обработают ли Комсомольский парк от клещей ко Дню района?

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6 дней назад Газета РВСДезинсекцияДень Динского районаДинскаяДинской районКлещиКомсомольский паркНовости Динского районаПарк

Не так давно закончилась маевка – «официальное» открытие сезона пикников. Люди с удовольствием выбирались на природу, отмечали праздники в Комсомольском парке. Но их постоянно волновал один вопрос: насколько это безопасно? Ведь, по официальным данным, с начала года от клещей уже пострадали более 60 человек.

К тому же близится День района, часть празднования которого пройдет непосредственно в Комсомольском парке. Местные жители обеспокоены, в редакцию «РВС» поступают звонки с вопросами: безопасно ли там находиться и будет ли проводиться обработка от клещей? Волнения людей вполне обоснованы, ведь эти паразиты являются переносчиками опасных заболеваний.

Как стало известно «РВС», завтра, 29 мая 2018 года, в Комсомольском парке будет проводиться плановая обработка зеленой зоны от клещей.

По словам специалистов, дезинсекция пройдет именно в местах, где непосредственно скосили траву. Обработка зоны камышей просто нецелесообразна – она не принесет никаких результатов.

Все работы будут выполнены ООО «Профилактика».

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