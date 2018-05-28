Обработают ли Комсомольский парк от клещей ко Дню района?

Не так давно закончилась маевка – «официальное» открытие сезона пикников. Люди с удовольствием выбирались на природу, отмечали праздники в Комсомольском парке. Но их постоянно волновал один вопрос: насколько это безопасно? Ведь, по официальным данным, с начала года от клещей уже пострадали более 60 человек.

К тому же близится День района, часть празднования которого пройдет непосредственно в Комсомольском парке. Местные жители обеспокоены, в редакцию «РВС» поступают звонки с вопросами: безопасно ли там находиться и будет ли проводиться обработка от клещей? Волнения людей вполне обоснованы, ведь эти паразиты являются переносчиками опасных заболеваний.

Как стало известно «РВС», завтра, 29 мая 2018 года, в Комсомольском парке будет проводиться плановая обработка зеленой зоны от клещей.

По словам специалистов, дезинсекция пройдет именно в местах, где непосредственно скосили траву. Обработка зоны камышей просто нецелесообразна – она не принесет никаких результатов.

Все работы будут выполнены ООО «Профилактика».