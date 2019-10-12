Обращения граждан в администрацию района: статистика и график приема

Администрация Динского района на своей официальной странице в инстаграм опубликовала данные по работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2019 года.

Согласно ей, всего поступило обращений - 2764.

Из них:

1671 письменно;

557 по телефону "Горячей линии";

536 приемов граждан, из них 263 у главы района.

Больше всего вопросов жители задавали на тему жилищно-коммунального хозяйства (37%), социального обеспечения, здравоохранения и образования (16%), землепользования (13%), архитектуры и градостроительства (6,5%).

27,5% - прочие вопросы.

"РВС" уже писала о том, как попасть и когда принимает глава Динского района Евгений Пергун. Кроме него, обратиться можно: