Обращения граждан в администрацию района: статистика и график приема

Обращения граждан в администрацию района: статистика и график приема

Обращения граждан в администрацию района: статистика и график приема

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5 часов назад Администрация Динского районаГазета РВСНовости Динского районаОбращения гражданПрием гражданПрием граждан в администрации Динского района

Администрация Динского района на своей официальной странице в инстаграм опубликовала данные по работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2019 года.

Согласно ей, всего поступило обращений - 2764.

Из них:

  • 1671 письменно;
  • 557 по телефону "Горячей линии";
  • 536 приемов граждан, из них 263 у главы района.

Больше всего вопросов жители задавали на тему жилищно-коммунального хозяйства (37%), социального обеспечения, здравоохранения и образования (16%), землепользования (13%), архитектуры и градостроительства (6,5%).

27,5% - прочие вопросы.

"РВС" уже писала о том, как попасть и когда принимает глава Динского района Евгений Пергун. Кроме него, обратиться можно:

  •  к первому заместителю Юрию Клесову по вопросам агропромышленного комплекса, имущественных отношений (во вторник с 15.00-16.00, адрес: ул. Красная, 55, каб. 221);
  • к заместителю Владимиру Колбасину по вопросам казачества и допризывной молодежи (в среду с 14.00-16.00, адрес: ул. Луначарского, 13);
  • к заместителю по вопросам экономической политики Светлане Ляшенко (по средам с 14.00-15.00, адрес: ул. Красная, 55, каб 327);
  • к исполняющему обязанности заместителя по вопросам ГО, ЧС, профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, по физической культуре Александру Мунтян (по четвергам с 9.00-10.00, адрес: ул. Красная, 53, каб. 14);
  • к заместителю по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Юрию Савенко (по пятницам с 9.00-10.00, адрес: ул. Красная, 55, каб. 220);
  • к заместителю по вопросам внутренней и кадровой политики, взаимодействия с органами местного самоуправления и институтами гражданского общества Елене Трофименко (по пятницам с 16.00-17.00, адрес: ул. Красная, 55, каб. 215);
  • заместителю по вопросам социального развития Александру Фисун (по пятницам с 9.00-11.00, адрес: ул. Красная, 53, каб. 14).

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