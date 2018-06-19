Общественный транспорт обяжут обзавестись кондиционерами

Стандарт транспортного обслуживания в России ужесточается — для всех автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток документ предписывает наличие кондиционера и печки. В транспорте должна быть комфортная температура в любое время года — не менее 12°C при среднесуточной температуре воздуха ниже 5°C, и не более 25°C при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20°C. Кроме того, снижается количество пассажиров, которых можно перевозить стоя. Теперь это — не более трех человек на 1 кв. м. свободной площади салона, против пяти ранее.

«Перевозчиком должна обеспечиваться посадка и высадка, в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно» - сообщили чиновники.

Изменения уже утверждены распоряжением Минтранса. Также в стандарте указано, что все остановки пригородного и междугороднего сообщения должны быть защищены от дождя, снега и ветра и доступны для инвалидов.

Стандарт носит рекомендательный характер — его исполнение будет для властей критерием оценки работы перевозчиков.