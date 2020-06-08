Обслуживание газового оборудования в Динском районе. График

Обслуживание газового оборудования в Динском районе. График
Фото: go64.ru

Обслуживание газового оборудования в Динском районе. График

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3 часа назад ВасюринскаяГазета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаОтключения газаСело Суворовское

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.

Станица Динская

15-19 июня, улица Красная, 44

  • 15-19 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 19 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-16 июня, переулок Комарова, 3

  • 15-16 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 16 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-17 июня, улица Тельмана, 145

  • 15-17 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 17 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-16 июня, улица Красная, 66

  • 15-16 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 16 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-18 июня, улица Красная, 88

  • 15-18 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового о–борудования.
  • 18 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-18 июня, улица Красная, 92

  • 15-18 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 18 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-17 июня, улица Красная, 115а

  • 15-17 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 17 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

15-16 июня, улица Красная, 122

  • 15-16 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 16 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Село Суворовское

15-16 июня, улица Красная, 18

  • 15-16 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 16 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

17-18 июня, улица Набережная, 79

  • 17-18 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 18 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Васюринская

15-17 июня, улица Комсомольская, 42

  • 15-17 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 17 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

18-19 июня, улица Северная, 74

  • 18-19 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 19 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

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