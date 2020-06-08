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Обслуживание газового оборудования в Динском районе. График
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
Станица Динская
15-19 июня, улица Красная, 44
- 15-19 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 19 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
15-16 июня, переулок Комарова, 3
- 15-16 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 16 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
15-17 июня, улица Тельмана, 145
- 15-17 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 17 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
15-16 июня, улица Красная, 66
- 15-16 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 16 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
15-18 июня, улица Красная, 88
- 15-18 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового о–борудования.
- 18 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
15-18 июня, улица Красная, 92
- 15-18 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 18 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
15-17 июня, улица Красная, 115а
- 15-17 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 17 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
15-16 июня, улица Красная, 122
- 15-16 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 16 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Село Суворовское
15-16 июня, улица Красная, 18
- 15-16 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 16 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
17-18 июня, улица Набережная, 79
- 17-18 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 18 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Васюринская
15-17 июня, улица Комсомольская, 42
- 15-17 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 17 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
18-19 июня, улица Северная, 74
- 18-19 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 19 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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