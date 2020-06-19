Обслуживание газового оборудования в Динском районе. График

Обслуживание газового оборудования в Динском районе. График
Фото: pixabay.com

Обслуживание газового оборудования в Динском районе. График

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7 часов назад ВасюринскаяГазета РВСДинскаяДинской районНет газаНовости Динского районаНовотитаровскаяПоселок найдорфПоселок южный

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.

Станица Динская

22-25 июня – ул. Чапаева, 90

  • 22-25 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 25 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

22-25 июня – ул. Линейная, 118

  • 22-25 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 25 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

22-23 июня – ул. Широкая, 47

  • 22-23 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 23 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

25-26 июня – ул. Широкая, 49

  • 25-26 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 26 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

22-23 июня – ул. Кирова, 100 В

  • 22-23 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 23 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

22-25 июня – ул. Новая, 105

  • 22-25 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 25 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Южный

22-23 июня – ул. Новая, 21

  • 22-23 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 23 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Новотитаровская

25-26 июня – ул. Калинина, 12

  • 25-26 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 26 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Найдорф

22-23 июня – ул. Мира, 5

  • 22-23 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 23 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Васюринская

22-23 июня – пер. Больничный, 4

  • 22-23 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 23 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

25-26 июня – ул. Северная, 81

  • 25-26 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 26 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.





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