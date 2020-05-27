Обслуживание газового оборудования в Динском районе. Расписание

Обслуживание газового оборудования в Динском районе. Расписание
фото: ivteleradio.ru

Обслуживание газового оборудования в Динском районе. Расписание

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5 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаНовотитаровскаяОтключение газаПоселок южный

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.

Станица Динская

1-2 июня – ул. Красная, 24

  • 1-2 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 2 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

1-4 июня – ул. Гоголя, 84.

  • 1-4 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 4 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Южный

1-3 июня – ул. Мира, 34

  • 1-3 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 3 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Новотитаровская

1-3 июня – ул. Ленина, 182

  • 1-3 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 3 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

1-2 июня – ул. Розы Люксембург, 48 Б

  • 1-2 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 2 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

2-4 июня – ул. Выгонная, 35а, лит. 1

  • 2-4 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 4 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

3-5 июня – ул. Выгонная, 35а, лит. 2

  • 3-5 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 5 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

1-3 июня – ул. Выгонная, 35а, лит. 3

  • 1-3 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 3 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

1-3 июня – ул. Выгонная, 35а, лит. 4

  • 1-3 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
  • 3 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

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