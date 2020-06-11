Обслуживание газового оборудования в поселке Южном. График

Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.

Поселок Южный

15-17 июня, переулок Смоленский, 12А.

15-17 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

17 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

16-18 июня, переулок Смоленский, 12Б.

16-18 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

18 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

17-19 июня, переулок Смоленский, 12Д.

17-19 июня – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

19 июня – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.