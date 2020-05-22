Обслуживание газового оборудования в Украинском и Агрономе. Расписание

Филиал №1 АО “Газпром газораспределение Краснодар” в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.

Поселок Украинский

Ул. Советов, 2

25-27 мая – техобслуживание ВКГО.

27 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Агроном

Ул. Корпусная, 3

25-28 мая – техобслуживание ВКГО.

28 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Ул. Корпусная, 3Б

25-28 мая – техобслуживание ВКГО.

28 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Ул. Вокзальная, 6Б

25-28 мая – техобслуживание ВКГО.

28 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления

Ул. Почтовая, 10

26-28 мая – техобслуживание ВКГО.

28 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Ул. Почтовая, 20

26-27 мая – техобслуживание ВКГО.

27 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Ул. Почтовая, 28

26-28 мая – техобслуживание ВКГО.

28 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Южный

Пер. Смоленский 11/10

25-27 мая – техобслуживание ВКГО.

27 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Пер. Смоленский 11/11

26-28 мая – техобслуживание ВКГО.

28 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.

Пер. Смоленский 11/12

27-29 мая – техобслуживание ВКГО.

29 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД. Работы будут проводиться с полным отключением от сети газопотребления.