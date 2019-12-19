Обвинительный приговор за обман дольщиков в Динской

Трое осужденных в 2015 году продавали квартиры в жилом многоквартирном доме на 4-м этаже на улице Гоголя в станице Динской. При этом разрешения на строительство у них не было.

«5 лицам, признанным по делу потерпевшими, причинен ущерб в размере свыше 4 миллионов рублей. На недвижимое имущество одного из осужденных наложен арест в целях обеспечения гражданских исков потерпевших», – прокомментировали в прокуратуре Динского района.

13 декабря суд вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов, им назначено реальное лишение свободы сроком по 5 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому.

Приговор суда в законную силу не вступил. Вопрос завершения строительства указанного жилого дома находится на контроле прокуратуры района.