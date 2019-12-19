Обвинительный приговор за обман дольщиков в Динской
Трое осужденных в 2015 году продавали квартиры в жилом многоквартирном доме на 4-м этаже на улице Гоголя в станице Динской. При этом разрешения на строительство у них не было.
«5 лицам, признанным по делу потерпевшими, причинен ущерб в размере свыше 4 миллионов рублей. На недвижимое имущество одного из осужденных наложен арест в целях обеспечения гражданских исков потерпевших», – прокомментировали в прокуратуре Динского района.
13 декабря суд вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов, им назначено реальное лишение свободы сроком по 5 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому.
Приговор суда в законную силу не вступил. Вопрос завершения строительства указанного жилого дома находится на контроле прокуратуры района.
Комментарии
Приговор вынесен 12.12 на день Конституции. Разрешение на строительство было на 3 этажа. Не нужно искажать информацию.
Информация предоставлена Прокуратурой Динского района
А, ну тогда конечно, вопросов нет. Прокуратура всегда только правду говорит.
Да было у них разрешение на строительство, только речь шла о трех этажах, а они начали и мансардные площади продавать под квартиры. Зря, конечно. Сперва документы на жилой четвертый, а потом продажа. А они вон как... и сами вляпались, и нескольким десяткам семей покупателей ой как несладко.
Согласен, поторопились. Покупателям было известно о ситуации с разрешением, но честно об этом сказал только один "потерпевший". Этого никто не скрывал, все документы показывали. А теперь вот как: обманули и украли. Хотя оценочная экспертиза показала стоимость вложенного в три раза больше "украденного".
Это о покупателях с четвертого этажа, я так понимаю? Просто у меня родственники в том доме квартиру купили, и, собственно, к застройщикам все их претензии - "Что ж вы так бодро подставлялись, зачем вы этот долбаный четвертый продавали?" Они же строили, не прекращая работ, ровно до приезда Гриценко и стремительного отзыва разрешения на строительство. А потом, понятное, дело, понеслось: разрешение отобрано, стройка остановлена, покупатели квартир вовремя не получили, гоу по судам. И вот итог.
Конечно, купившие на четвертом знали, что покупают площади там, где этажа не предполагалось, если моя родня купила квартиру на втором, так то потому что разрешение на строительство трехэтажки было. Говорят - если бы знали, что эти три... веселых оптимиста... параллельно будут и четвертый этаж продавать, и не связывались бы.
Ну теперь уж чего уж...
Да, о покупателях 4 этажа: три из них барыги, которые сами настояли на продаже, двое других реальные дольщики. Ничего противозаконного нет в том, чтобы провести реконструкцию мансарды в жилое помещение. Вина есть, ее не отрицает никто: люди без квартир три года. По проекту высота здания не нарушена!
Только сперва реконструкция, а потом продажа, а тут сперва продажа... упс, а с реконструкцией-то и не получилось. Потому что подставились по самое не могу, было за что ухватить. "И всё заверте..."(с)
Но по пять лет - это жесть.
Интересно, покупателям с четвёртого этажа сильно полегчало?