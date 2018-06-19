Обязаны ли жители устанавливать газовые счетчики?
«Я пенсионерка из станицы Динской. Раньше не было проблем — платила за газ без счетчика. Теперь сказали, что надо его поставить, иначе будет штраф. Имеют ли право сотрудники газовой службы обязать меня установить счетчик? Разве это законно?», - с такими вопросами обратилась в «РВС» Валентина Михайловна.
Мы обратились в филиал №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» для комментария по этому вопросу.
«23 ноября 2009 года вступил в силу Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому, собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных дома, введенных в эксплуатацию, с расходом газа более 2 кубических метров в час или с двумя и более газовыми оборудованиями, обязаны были обеспечить индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа до 1 января 2015 года. Полномочия по установке узлов учета газа в Динском районе возложены на филиал №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар». В настоящее время специалисты филиала осуществляют деятельность по установке приборов учета природного газа. Стоимость комплекса услуг может составить в пределах 15000 рублей (с учетом цены за материал). В случае если собственники не установят такие приборы до 31 декабря 2018 года, к ним будут применяться штрафные санкции», - прокомментировал обращение директор филиала №1 Рустам Кушу.
Комментарии
Выдержка из ст. 13 261 ФЗ -Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) либо максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее чем два кубических метра в час (в отношении организации учета используемого природного газа).
Так, что господин Кушу немного лукавит или же специально вводят в заблуждение граждан с целью заработать побольше денег на установке приборов учета.