Обязаны ли жители устанавливать газовые счетчики?

«Я пенсионерка из станицы Динской. Раньше не было проблем — платила за газ без счетчика. Теперь сказали, что надо его поставить, иначе будет штраф. Имеют ли право сотрудники газовой службы обязать меня установить счетчик? Разве это законно?», - с такими вопросами обратилась в «РВС» Валентина Михайловна.

Мы обратились в филиал №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» для комментария по этому вопросу.

«23 ноября 2009 года вступил в силу Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому, собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных дома, введенных в эксплуатацию, с расходом газа более 2 кубических метров в час или с двумя и более газовыми оборудованиями, обязаны были обеспечить индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа до 1 января 2015 года. Полномочия по установке узлов учета газа в Динском районе возложены на филиал №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар». В настоящее время специалисты филиала осуществляют деятельность по установке приборов учета природного газа. Стоимость комплекса услуг может составить в пределах 15000 рублей (с учетом цены за материал). В случае если собственники не установят такие приборы до 31 декабря 2018 года, к ним будут применяться штрафные санкции», - прокомментировал обращение директор филиала №1 Рустам Кушу.