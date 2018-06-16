Обычная фасоль против гипертонии

Регулярное употребление в пищу этого продукта – весьма действенный и малозатратный способ поддерживать нормальный уровень холестерина.

По мнению специалистов из Американской ассоциации диетологов, при повышенном артериальном давлении просто незаменима обычная фасоль.

Медики провели исследование. Они предложили пациентам с повышенным артериальным давлением каждый день в течение некоторого времени есть фасоль. Проанализировав данные участников эксперимента, специалисты отметили, что ежедневное употребление 120 граммов этого бобового в течение трех недель улучшает показатель холестерина в организме человека на 10 процентов.

Кроме того, фасоль содержит мало натрия и калия, что делает этот продукт еще более ценным для гипертоников. Дополнительный ее «бонус» в том, что регулярное употребление в пищу нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Это свойство бобовой культуры обусловлено высоким (порядка 20 процентов) содержанием в ней пищевых волокон.

Помимо эффективной борьбы со скачками давления, констатируют медики, фасоль служит суперпрофилактикой задержки опорожнения кишечника и заболеваний толстой кишки, вплоть до предотвращения злокачественных образований в кишечнике.