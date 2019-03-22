Обзор кружков и секций в Динском районе

Совсем скоро закончится учебный год, а родители уже начинают задумываться, в какую секцию отдать ребенка в следующем году. «РВС» подготовила обзор кружков и секций по Динскому району.

Стоит отметить, что в некоторых поселениях проводят занятия и для людей старшего поколения.

ДЮСШ № 1

Ст. Динская, ул. Дружбы, 30 Б, УСК «Аполлон», тел. 8(86162)6-32-86

Греко-римская борьба, 7-18 лет

Гребля на байдарках, каноэ – 7-18 лет

Художественная гимнастика – 5-6 лет

Полиатлон – 7-18 лет

Легкая атлетика – 7-18 лет

Баскетбол – 7-18 лет

Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг – 9-18 лет

Спортивная акробатика – 5-7 лет

На базах общеобразовательных школ:

БОУ СОШ № 1, Динская, спортивная акробатика

БОУ СОШ № 2, Динская, легкая атлетика, спортивная акробатика

БОУ СОШ № 4, Динская, баскетбол

БОУ СОШ № 6, Пластуновская, спортивная акробатика

БОУ СОШ № 13, ст. Васюринская, легкая атлетика

БОУ СОШ № 28, с. Первореченское, легкая атлетика

БОУ СОШ № 31, ст. Старомышастовская, легкая атлетика

БОУ СОШ № 53, пос. Найдорф, греко-римская борьба

МУ «Спорткомплекс Южный», пос. Южный, греко-римская борьба



ДЮСШ № 3

Ст. Динская, ул. Октябрьская, 2, телефон 8(86162)6-62-49

Ст. Динская, ул. Красная, 1 Б, стадион «Кубань», ул. Октябрьская, 2

Адаптивная физическая культура – пауэрлифтинг (дети с ограниченными возможностями) – с 10 лет

Футбол – с 8 лет

Легкая атлетика – с 8 лет

Пауэрлифтинг – с 10 лет

На базе УСК «Аполлон», ст. Динская

Спортивная акробатика – с 7 лет

Тайский бокс – с 10 лет

На базах общеобразовательных школ:

БОУ СОШ № 1, ст. Динская

Киокусинкай карате-до – с 7 лет

Бокс – с 10 лет

БОУ СОШ № 2, ст. Динская

Спортивная акробатика с 7 лет

Бадминтон – с 8 лет

БОУ СОШ № 5, № 6, ст. Пластуновская

Легкая атлетика – с 8 лет

Тайский бокс – с 10 лет

БОУ СОШ № 10; БОУ СОШ № 13, ст. Васюринская

Киокусинкай карате-до, с 7 лет

Спортивная акробатика – с 7 лет

БОУ СОШ № 28, с. Первореченское

Футбол – с 8 лет

БОУ СОШ № 29, ст. Новотитаровская, БОУ СОШ № 30, ст. Нововеличковская

Бокс – с 10 лет

Футбол – с 8 лет

Пауэрлифтинг – с 10 лет

С/к «Агроном», пос. Агроном, ул. Школьная, 5

Регби – с 8 лет

Рукопашный бой – с 7 лет

Бадминтон – с 8 лет

Футбол – с 8 лет

Теннис – с 8 лет



Творческие объединения Центра творчества

Ст. Динская, ул. Красная, 82, тел.: 8(86162)6-29-79, 6-12-32

«Цифровой век» (компьютерные технологии) – 4-11 класс

«Радиотехник» – с 9 лет (на базе СОШ № 1, СОШ № 2)

«Робототехника» – 9-12 лет

«Юный модельер» и «Золотая игла» (конструирование, моделирование и пошив одежды, лоскутное шитье) – 10-18 лет

Изобразительное искусство – с 6 лет (на базе Центра творчества, СОШ № 1, СОШ № 2)

«Природа и фантазия» (флористика) – 7-14 лет

«Мастерская чудес» (работа с бумагой, лепка из теста, мягкая игрушка) – 6-12 лет

«Умельцы» (художественная обработка древесины) – 10-16 лет

«Родные истоки» (декоративно-прикладное творчество: бисер, соломка) – 7-14 лет

«Эврика» (развивающее обучение дошкольников) – 5,5-7 лет

«Веселый английский» – 6-7 лет

«Фитодизайн» (цветоводство) – 9-13 лет

«Юные экологи Кубани» (волонтерское движение) – 12-15 лет

«Настроение» (вокально-хоровое пение) – 6-9 лет

«Росинка» (хореография)

«Ивушка» (хореография)

«Отрадушка» (хореография) – 6-8 лет

«Наигрыш» (баян, аккор-деон, гитара) – 7-13 лет, обу-

чение игре на 6-струнной гитаре с 12 лет при наличии собственного инструмента

«Наигрыш» (игра на ложках) – 6-14 лет

«Шахматы» – с 6 лет

«Туристический» (пешеходный горный туризм) 10-18 лет (на базе СОШ № 1, № 3, № 4, СОШ № 28)

«Фотомастер» – 13-18 лет

«Театральная шкатулка» – с 6 лет

«Архитектурное моделирование» – с 13 лет



ДШИ Нововеличковской

Ст. Нововеличковская, ул. Красная, 42, тел. 8(86162)7-67-57

Прием документов с 15 апреля по 15 июня

Количество мест ограничено

Музыкальное искусство:

«Фортепиано», с 6 лет 6 месяцев до 9 лет (срок

обучения – 8 лет)

Гитара, баян, аккордеон – с 6 лет 6 месяцев до 9 лет (срок обучения – 8 лет)

Изобразительное искусство:

«Живопись» – с 9 до 12 лет (срок обучения – 5 лет)

В школе имеются платные образовательные услуги



ДШИ Динской

ст. Динская, ул. Луначарского, 34, тел. 8(86162)5-96-57

Информация о приеме на 2019-2020 учебный год будет размещена на сайте учреждения 1 апреля

Школа проводит обу-

чение по программам в области изобразительного, хореографического, музыкального искусства



ДШИ Старомышастовской

Ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56а, телефон (факс) 8(86162)7-52-63

Прием документов с 22 апреля по 14 июня

Музыкальное искусство:

«Духовые и ударные инструменты» – 8 (9), 5 (6) лет обучения

«Народные инструменты» – 5 (6) лет обучения

«Фортепиано» – 8 (9) лет обучения

«Струнные инструменты» – 8 (9) лет обучения

Театральное искусство:

«Театральное творчество» – 5 (6) лет обучения

Изобразительное искусство:

«Живопись» – 5 (6) лет обучения

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства – 3 года обучения

Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства – 3 года обучения

В школе имеются платные образовательные услуги



ДШИ Васюринской

Ст. Васюринская, ул. Луначарского, 83, тел. 8(86162)3-11-09

Прием документов в период с 20 апреля по 31 мая 2019 г.

Отбор детей проводится с 1 по 15 июня 2019 года

Музыкальное искусство:

«Фортепиано» – 6,6-7 лет (срок обучения – 8 (9) лет)

«Музыкальный фольклор» – 6,6-7 лет (срок обучения – 8 (9) лет)

«Струнные инструменты» – возраст 6,6-7 лет (срок обучения – 8 (9) лет)

Изобразительное искусство:

«Живопись», возраст – 6,6-7 лет (срок обучения – 8 (9) лет)

«Декоративно-прикладное творчество» – возраст 9-12 лет (срок обучения – 5 (6) лет)



ДШИ Новотитаровской

Ст. Новотитаровская, ул. Советская, 61, тел. 8(86162)4-34-03

Прием документов – с 22 апреля

Проводит обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Народные инструменты»

Проводит обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области изобразительного, хореографического, музыкального искусства

На базе дополнительной площадки в поселке Южном: «Гитара» и «Фортепиано» – с 6,6 года

«Изобразительное искусство» – с 11 лет



Дворец культуры Пластуновской

Ст. Пластуновская, ул. Красная, 180 Б, тел. 8(86162)3-71-38

Студия фортепиано и аккордеона «Веселые нотки» (для детей 6-16 лет)

Детский вокальный коллектив «Орфей» (6-16 лет)

Образцовый ансамбль народной песни «Забава» (14-18 лет)

Детский ансамбль народной песни «Ручеек» (6-13 лет)

Народный хор «Серебряный ручеек» (для старшего поколения, 55 и старше)

Детский танцевальный коллектив «Малышарики» (4-6 лет)

Детский танцевальный коллектив «Топотушки» (5-7 лет)

Детский коллектив народного танца «Явор»

(8-12 лет)

Студия кавказского танца «Цагык» (12-16 лет)

Студия изо «Надежда» (для всех возрастов, 6-65 лет)

Студия декоративно-прикладного искусства «Жар-Птица» (для всех возрастов, 6-65 лет)



