Обзор кружков и секций в Динском районе
Совсем скоро закончится учебный год, а родители уже начинают задумываться, в какую секцию отдать ребенка в следующем году. «РВС» подготовила обзор кружков и секций по Динскому району.
Стоит отметить, что в некоторых поселениях проводят занятия и для людей старшего поколения.
ДЮСШ № 1
Ст. Динская, ул. Дружбы, 30 Б, УСК «Аполлон», тел. 8(86162)6-32-86
Греко-римская борьба, 7-18 лет
Гребля на байдарках, каноэ – 7-18 лет
Художественная гимнастика – 5-6 лет
Полиатлон – 7-18 лет
Легкая атлетика – 7-18 лет
Баскетбол – 7-18 лет
Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг – 9-18 лет
Спортивная акробатика – 5-7 лет
На базах общеобразовательных школ:
БОУ СОШ № 1, Динская, спортивная акробатика
БОУ СОШ № 2, Динская, легкая атлетика, спортивная акробатика
БОУ СОШ № 4, Динская, баскетбол
БОУ СОШ № 6, Пластуновская, спортивная акробатика
БОУ СОШ № 13, ст. Васюринская, легкая атлетика
БОУ СОШ № 28, с. Первореченское, легкая атлетика
БОУ СОШ № 31, ст. Старомышастовская, легкая атлетика
БОУ СОШ № 53, пос. Найдорф, греко-римская борьба
МУ «Спорткомплекс Южный», пос. Южный, греко-римская борьба
ДЮСШ № 3
Ст. Динская, ул. Октябрьская, 2, телефон 8(86162)6-62-49
Ст. Динская, ул. Красная, 1 Б, стадион «Кубань», ул. Октябрьская, 2
Адаптивная физическая культура – пауэрлифтинг (дети с ограниченными возможностями) – с 10 лет
Футбол – с 8 лет
Легкая атлетика – с 8 лет
Пауэрлифтинг – с 10 лет
На базе УСК «Аполлон», ст. Динская
Спортивная акробатика – с 7 лет
Тайский бокс – с 10 лет
На базах общеобразовательных школ:
БОУ СОШ № 1, ст. Динская
Киокусинкай карате-до – с 7 лет
Бокс – с 10 лет
БОУ СОШ № 2, ст. Динская
Спортивная акробатика с 7 лет
Бадминтон – с 8 лет
БОУ СОШ № 5, № 6, ст. Пластуновская
Легкая атлетика – с 8 лет
Тайский бокс – с 10 лет
БОУ СОШ № 10; БОУ СОШ № 13, ст. Васюринская
Киокусинкай карате-до, с 7 лет
Спортивная акробатика – с 7 лет
БОУ СОШ № 28, с. Первореченское
Футбол – с 8 лет
БОУ СОШ № 29, ст. Новотитаровская, БОУ СОШ № 30, ст. Нововеличковская
Бокс – с 10 лет
Футбол – с 8 лет
Пауэрлифтинг – с 10 лет
С/к «Агроном», пос. Агроном, ул. Школьная, 5
Регби – с 8 лет
Рукопашный бой – с 7 лет
Бадминтон – с 8 лет
Футбол – с 8 лет
Теннис – с 8 лет
Творческие объединения Центра творчества
Ст. Динская, ул. Красная, 82, тел.: 8(86162)6-29-79, 6-12-32
«Цифровой век» (компьютерные технологии) – 4-11 класс
«Радиотехник» – с 9 лет (на базе СОШ № 1, СОШ № 2)
«Робототехника» – 9-12 лет
«Юный модельер» и «Золотая игла» (конструирование, моделирование и пошив одежды, лоскутное шитье) – 10-18 лет
Изобразительное искусство – с 6 лет (на базе Центра творчества, СОШ № 1, СОШ № 2)
«Природа и фантазия» (флористика) – 7-14 лет
«Мастерская чудес» (работа с бумагой, лепка из теста, мягкая игрушка) – 6-12 лет
«Умельцы» (художественная обработка древесины) – 10-16 лет
«Родные истоки» (декоративно-прикладное творчество: бисер, соломка) – 7-14 лет
«Эврика» (развивающее обучение дошкольников) – 5,5-7 лет
«Веселый английский» – 6-7 лет
«Фитодизайн» (цветоводство) – 9-13 лет
«Юные экологи Кубани» (волонтерское движение) – 12-15 лет
«Настроение» (вокально-хоровое пение) – 6-9 лет
«Росинка» (хореография)
«Ивушка» (хореография)
«Отрадушка» (хореография) – 6-8 лет
«Наигрыш» (баян, аккор-деон, гитара) – 7-13 лет, обу-
чение игре на 6-струнной гитаре с 12 лет при наличии собственного инструмента
«Наигрыш» (игра на ложках) – 6-14 лет
«Шахматы» – с 6 лет
«Туристический» (пешеходный горный туризм) 10-18 лет (на базе СОШ № 1, № 3, № 4, СОШ № 28)
«Фотомастер» – 13-18 лет
«Театральная шкатулка» – с 6 лет
«Архитектурное моделирование» – с 13 лет
ДШИ Нововеличковской
Ст. Нововеличковская, ул. Красная, 42, тел. 8(86162)7-67-57
Прием документов с 15 апреля по 15 июня
Количество мест ограничено
Музыкальное искусство:
«Фортепиано», с 6 лет 6 месяцев до 9 лет (срок
обучения – 8 лет)
Гитара, баян, аккордеон – с 6 лет 6 месяцев до 9 лет (срок обучения – 8 лет)
Изобразительное искусство:
«Живопись» – с 9 до 12 лет (срок обучения – 5 лет)
В школе имеются платные образовательные услуги
ДШИ Динской
ст. Динская, ул. Луначарского, 34, тел. 8(86162)5-96-57
Информация о приеме на 2019-2020 учебный год будет размещена на сайте учреждения 1 апреля
Школа проводит обу-
чение по программам в области изобразительного, хореографического, музыкального искусства
ДШИ Старомышастовской
Ст. Старомышастовская, ул. Советская, 56а, телефон (факс) 8(86162)7-52-63
Прием документов с 22 апреля по 14 июня
Музыкальное искусство:
«Духовые и ударные инструменты» – 8 (9), 5 (6) лет обучения
«Народные инструменты» – 5 (6) лет обучения
«Фортепиано» – 8 (9) лет обучения
«Струнные инструменты» – 8 (9) лет обучения
Театральное искусство:
«Театральное творчество» – 5 (6) лет обучения
Изобразительное искусство:
«Живопись» – 5 (6) лет обучения
Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства – 3 года обучения
Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства – 3 года обучения
В школе имеются платные образовательные услуги
ДШИ Васюринской
Ст. Васюринская, ул. Луначарского, 83, тел. 8(86162)3-11-09
Прием документов в период с 20 апреля по 31 мая 2019 г.
Отбор детей проводится с 1 по 15 июня 2019 года
Музыкальное искусство:
«Фортепиано» – 6,6-7 лет (срок обучения – 8 (9) лет)
«Музыкальный фольклор» – 6,6-7 лет (срок обучения – 8 (9) лет)
«Струнные инструменты» – возраст 6,6-7 лет (срок обучения – 8 (9) лет)
Изобразительное искусство:
«Живопись», возраст – 6,6-7 лет (срок обучения – 8 (9) лет)
«Декоративно-прикладное творчество» – возраст 9-12 лет (срок обучения – 5 (6) лет)
ДШИ Новотитаровской
Ст. Новотитаровская, ул. Советская, 61, тел. 8(86162)4-34-03
Прием документов – с 22 апреля
Проводит обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Народные инструменты»
Проводит обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области изобразительного, хореографического, музыкального искусства
На базе дополнительной площадки в поселке Южном: «Гитара» и «Фортепиано» – с 6,6 года
«Изобразительное искусство» – с 11 лет
Дворец культуры Пластуновской
Ст. Пластуновская, ул. Красная, 180 Б, тел. 8(86162)3-71-38
Студия фортепиано и аккордеона «Веселые нотки» (для детей 6-16 лет)
Детский вокальный коллектив «Орфей» (6-16 лет)
Образцовый ансамбль народной песни «Забава» (14-18 лет)
Детский ансамбль народной песни «Ручеек» (6-13 лет)
Народный хор «Серебряный ручеек» (для старшего поколения, 55 и старше)
Детский танцевальный коллектив «Малышарики» (4-6 лет)
Детский танцевальный коллектив «Топотушки» (5-7 лет)
Детский коллектив народного танца «Явор»
(8-12 лет)
Студия кавказского танца «Цагык» (12-16 лет)
Студия изо «Надежда» (для всех возрастов, 6-65 лет)
Студия декоративно-прикладного искусства «Жар-Птица» (для всех возрастов, 6-65 лет)
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