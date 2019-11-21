Очередь на медкомиссию в Динской: более 300 человек
21 ноября, в четверг, с 8 утра Динской районной поликлинике в прямом и переносном смысле было жарко. Крыло здания, в котором расположены кабинеты водительской медкомиссии заполнены людьми. Причина — грядущие изменения в законодательстве, из-за которых стоимость медкомиссии повысится в разы. Сколько в итоге будет стоить медосмотр, пока точно не известно. Но по сети уже «гуляют» фотографии объявлений из больниц, в которых указана цена более, чем 5 тысяч рублей.
Изменения вступят в силу с 22 ноября, поэтому жители решили пройти комиссию по старым ценам.
В 13 часов дня очередь составляла более 300 человек. Чтобы не потерять, кто за кем стоит, заведены списки.
Жители:
- Как только узнали, что стоимость повысится, прибежали все проходить медкомиссию, - поделились с нами находящиеся в очереди.
- В кассе сказали, что, если не успеем пройти комиссию сегодня, в субботу придется доплачивать. Сотрудники поликлиники ничего нам не говорят, на вопросы не отвечают.
- Мне права менять в августе, но я хочу все сделать заранее, чтобы пройти медкомиссию за 882 рубля, а не за 5 тысяч, - рассказала женщина.
- Приехала заведующая поликлиникой с краевого собрания и сообщила, что все, кто оплатил комиссию сегодня, но не успеет ее пройти из-за большого числа людей, без доплат смогут пройти ее в пятницу и субботу. Вся очередь апплодировала - написала в комментариях к публикации в Инстаграме "РВС" динчанка.
Напомним, ажиотаж возник из-за обнародования информации о новом порядке прохождения медосвидетельствования водителей. С 22 ноября для получения медсправки придется сдавать анализы на следы употребления психоактивных веществ и регулярного употребления алкоголя.
Комментарии
Конец Года,Детишкам на подарки!!!
А пусть уже из Новотитаровской и детскую поликлинику в Динскую переведут, а зачем в станице с населением 26-30 тыс,чел, вообще больницы нужны? Полиция нам давно уже не нужна, у нас всё очень спокойно, вот Динская- другое дело! Можно и пожарку туда перевести, нам она тоже не нужна, у нас есть водопровод, вот... Терпите очереди теперь ребята! Терпите.....