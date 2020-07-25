Очередь в соцзащиту динчане занимают в 5 утра

Жалобы на очереди в соцзащите поступали к нам давно. Внутрь здания не пускают всех сразу. Люди вынуждены ждать на улице.

Со временем ситуация никак не улучшилась и вчера журналист "РВС" сам побывал в гуще событий.

Как рассказали ожидающие своего часа, очередь занимают под дверями учреждения с 5-6 утра. Но прием начинается в 9. По мнению посетителей, двигается очередь очень медленно. 23 июля она собрала людей разных возрастов – от пожилых пенсионеров до новорожденных малышей.

Кто-то пришел узнать насчет льгот за коммунальные услуги, кто-то – написать заявления на пособия или выяснить, почему пришел отказ, другие принесли документы на сдачу или хотели получить справку. Причины разные, очередь одна. На 11.00 23 июля в специальном списке уже было более 70 человек. В толпе утверждали, что прием ведет один специалист по всем вопросам. Новички настроены воинственно, те, кто ожидает уже давно, явно смирились и просто ждут.

"Мы пробовали запускать людей, но когда они начинают массово заходить, не надевают маски и не соблюдают дистанцию, – объяснили "РВС" по ту сторону двери. – Территория управления соцзащиты – это наша зона ответственности. Мы как госслужащие обязаны соблюдать требования нормативных документов". Как заверили "РВС", прием ведут все специалисты, работает не один кабинет. Но для соблюдения требований и норм людей допускают только в специально оборудованные кабинеты. В них установлены рециркуляторы – это медицинское оборудование для обеззараживания воздуха.

"Помимо этого, мы работаем с людьми прямо в очереди, – рассказал "РВС" Роман Иванов, заместитель руководителя управления социальной защиты населения. – Лично я выхожу, забираю документы, выдаю справки, чтобы разрядить немного очередь, отвечаю на вопросы, даю консультации, перечни документов. Люди берут и уходят. Обычно такой ажиотаж в районе обеда. Женщины у нас работают до 17.00, до 18.00 – мужчины. Если заканчивается прием, все равно остаемся до 20.00-21.00". После приема сотрудники обрабатывают документы.

По словам Романа Иванова, они трудятся без выходных и праздников, чтобы в том числе не нарушать сроки назначения пособия с 3 до 7 лет. По его словам, нарушения срока в 20 рабочих дней в социальной защите Динского района не допускают. Проблема в том, что люди часто ошибаются в подсчете. Плюс с портала госуслуг заявления поступают далеко не сразу. Новые выплаты, назначенные государством, – одна из причин увеличившейся очереди. Влияет и недавно закончившийся карантин, во время которого люди не обращались в организацию.

"Есть определенная пропускная способность, количество, которое специалист может принять в день, а приходит гораздо больше", – говорит специалист. Во время беседы трубка телефона лежит рядом с аппаратом.

"А когда отвечать, я же работаю с людьми в очереди", – объясняет сотрудник. Выделить отдельного работника для ответов на звонки – это значит сократить количество тех, кто принимает людей по живой очереди, пояснили "РВС" в соцзащите. Как решить проблему очереди? Ответа на этот вопрос пока нет.