Очереди на соскоб в детской поликлинике. Что стало причиной?

В связи с открытием бассейна в 1 школе станицы Динской в детской поликлинике образовались очереди для сдачи соскоба, на что начали жаловаться родители в “РВС”. Некоторые из них вообще считают, что справка из поликлиники не нужна. Других возмущает тот факт, что соскоб берут только один день в неделю.

Чтобы разобраться в данной ситуации, выяснить, как сейчас обстоит дело с очередями, журналист поговорила с заведующей детской поликлиники Татьяной Чикаровой.

Она подтвердила, что соскоб берут один день в неделю. В остальные дни в этом кабинете проводится забор крови и мочи.

“Этого времени достаточно, чтобы все могли сдать данный анализ. В этот раз наплыв попросту связан с открытием бассейна. Школа поставила срок в 10 дней, чтобы люди собрали все анализы. Это и вызвало очереди. В целом же очередей на сдачу соскоба нет”, - объяснила Татьяна Чикарова.

Заведующая также рассказала, что из 1068 школьников обязательным посещение бассейна на уроках физкультуры является примерно для 600 детей. Им этот анализ провели прямо в школе. Еще около 500 учащихся смогут посещать бассейн по желанию - они уже самостоятельно идут в поликлинику на соскоб.

Максимальная очередь составила 138 человек. 5 медработников проводили анализ. К 9 утра все пациенты прошли необходимую процедуру. Кроме того, соскоб можно сдать в санэпидемстанции (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55а, 8-86162-6-17-89) без очереди, но данная процедура является платной. Ее стоимость – 338,61 руб.