Очереди возле

Пожалуй, одна из самых ярких черт послекарантинных времен – повсеместные очереди. Вот и возле ООО "Водоканал" читатель "РВС" 29 июня заметил столпотворение и попросил нас разобраться. Оказалось, абоненты организации, раньше занимавшейся водоснабжением Динской, пришли в их офис для перерасчета.

Напомним, что в райцентре теперь за водоснабжение и водоотведение отвечает МУП «Динкомтепло». Мы не раз писали о трудностях, с которыми из-за этого столкнулись станичники. У них есть претензии и к ООО «Водоканал», и к МУП «Динкомтепло». Люди недовольны, что им вновь приходится заключать договора, предоставляя длинный список документов. У офисов обеих компаний сейчас очереди. В них люди задают одни и те же вопросы: почему ООО «Водоканал» просто не передало в МУП «Динкомтепло» базу данных абонентов, чтобы лишить людей лишних хлопот? До каких пор станичникам стоять в очередях?

По словам директора ООО «Водоканал» Александра Рудинского, статус ресурсоснабжающей организации к МУП «Динкомтепло» перешел еще в конце зимы. «Но ввиду того, что «Динкомтепло» не могло приступить к осуществлению своих непосредственных задач, так как не было тарифа, лицензии, имущества, техники, людей, все функции по водоснабжению и водоотведению взяли на себя мы по согласованию с администрацией», – рассказал он. Фактически «Водоканал» до 12 мая оказывал услуги населению. Сейчас абоненты приходят в офис за перерасчетом и возвращением переплаты.

«Ажиотаж люди создают сами. «Водоканал» никуда не делся. Как организация он существует, – высказался по поводу очереди Александр Рудинский. – У людей еще есть время обратиться за перерасчетом. Не надо бежать к 8 утра, занимать очередь. Деньги мы отдадим всем. Мы работаем до тех пор, пока не рассчитаемся с абонентами, с которыми нас связывают обязательства».

«База абонентов – интеллектуальная собственность, которая принадлежит ООО "Водоканал", – ответил Александр Рудинский на вопрос о возможности передачи данных потребителей. – С официальным заявлением о покупке либо дарении этой базы в адрес "Водоканала" никто не обращался. Но так как база – это плод интеллектуальной деятельности, за которую были уплачены средства и которая практически была разработана "Водоканалом", фактически передаваться она не может».

О невозможности передачи базы абонентов заявил и директор МУП «Динкомтепло» Евгений Ивченко. «Это персональные данные. "Водоканал" просто не имеет права передавать их третьим лицам. Мы свою базу уже почти создали. Еще месяц будет этот переходный период, и все наладится. Готовы выехать к людям на дом. Стараемся информировать. А дозвониться нам тяжело, потому что линии перегружены".

На претензии динчан по поводу частых отключений и подозрения в том, что просто работники «Динкомтепло» плохо владеют информацией о водопроводных сетях, Сергей Ивченко тоже ответил. «Работники "Водоканала" все перешли в "Динкомтепло". Плановых отключений нет. Отключения происходят из-за аварий. Трубы много лет не ремонтировали. Будем постепенно проводить работы, чтобы появилась возможность отключать секторами. Просто раньше эту работу никто не проводил. Сейчас думаем, что предпринять».