Очередной фейк: «Л'Этуаль дарит всем бесплатный косметический набор»

«Л'Этуаль делает специальное предложение на Первый День Лета и дарит всем бесплатный косметический набор до воскресенья. Спеши пока бонус не отменили: (ссылка) Мужчины могут сделать подарок для своей любимой». Очередной фейк с таким текстом появился в социальных сетях. На этот раз «мишенью» мошенников стала сеть магазинов «Л'Этуаль».

После перехода вам предлагается ответить на несколько вопросов, а затем разослать данное сообщение 30 контактам в WhatsApp.





«РВС» связалась с представителями фирмы. Они так прокомментировали эту новость: «Данная акция в компании не проводится. К этой рассылке мы отношения не имеем. Со всеми текущими акциями можно ознакомиться на официальном сайте: www.letu.ru ».

Нам также ответили, что сегодня операторам поступает очень много звонков по поводу фейковой новости – люди хотят знать, правдива ли она.