Очередное мошенничество: сбор средств на лечение Ольги Сердцевой

В редакцию «РВС» обратились жители, сообщившие о новом виде мошенничества.

«Нам и нашим друзьям прислали сообщение на страничку в ВКонтакте, что произошла авария, в которой погиб водитель, а его жена попала в больницу с тяжелейшими травмами. Ей нужно собрать на лечение серьезную сумму, многие перевели деньги — кто сколько смог. И только потом мы поняли, что сообщение это нам прислали со взломанных страниц. Пожалуйста, расскажите жителям, чтобы не отправляли деньги этим мошенникам!».

В сообщении указано имя пострадавшей — Ольга Сердцева. «ДТП произошло 18 декабря 2018 года в 10.30 по московскому времени. Дядя не справился с управлением, они ударились в автомобиль, дядя мертв, мама чудом выжила, но находится в коме. Денег на лечение уже не хватает, открыт срочный сбор. Операция платная — 500 тысяч рублей».

В сообщении не указано, где произошло ДТП, откуда пострадавшая женщина. В ГИБДД журналисту «РВС» пояснили, что 18 декабря произошло ДТП с пострадавшей. «В 7.30 утра водитель ВАЗ 21124, двигаясь со стороны Калининской в сторону Новотитаровской при маневре обгона не выдержал боковой интервал по отношению к движущемуся в попутном направлении автомобилю «Хендай Солярис» и допустил с ним столкновение. После этого иномарку выбросило в правый кювет. Пострадала пассажирка, она доставлена в Динскую ЦРБ».





Имя пострадавшей мы не имеем права разглашать, но оно не Ольга Сердцева.

В Динской ЦРБ нам пояснили, что ни одного тяжелого пациента после ДТП у них сейчас нет. И подчеркнули, что скорая помощь в любом случае оказывается бесплатно.

Прислали в "РВС" еще одно сообщение, рассылаемое по соцсетям. Фамилии пострадавшей и места ДТП там также не указано. Этот сигнал также присшел со взломанной страницы.

По всем признакам выходит, что данные сообщения — это очередное мошенничество с целью выманить ваши деньги. И прежде, чем откликаться на сбор средств, сначала прозвоните по указанным телефонам, обращайте внимание на такие факты, как место происшествия, и другие уточнения, указывающие на то, что это реальное событие, а не придуманное.

Будьте бдительны!