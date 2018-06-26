ДТП около Новотитаровской. Двое погибли.

Сегодня, 26 июня, ДТП произошло в районе хутора Карла Маркса.

В «РВС» фото прислал водитель со следующей подписью: «Ехал в 17.00 в сторону Новотитаровской из Динской. Бензовоз и машина, по всей видимости, дорожной службы были практически в кювете. Пробка была жуткая. Потом звонил знакомый, он ехал раньше, говорит, столкнулись сразу несколько машин, в результате двое погибли».

Другой очевидец застал на месте ДТП легковое авто. "Судя по всему "Хендай" влетел в бензовоз", - коротко описал аварию он. Как стало известно "РВС", действительно, во время происшествия два человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли.

Другой очевидец застал на месте ДТП легковое авто. "Судя по всему "Хендай" влетел в бензовоз", - коротко описал аварию он.