Сегодня, 17 марта, в 18.40 в "РВС" прислали видео и фото горящей лесополосы в районе хутора Карла Маркса. "Издалека увидели столб черного дыма, а когда подъехали, оказалось, что горит большой участок лесополосы", - сообщил очевидец.

Свидетели переживали: на улице сильный ветер, возгорание распространяется довольно быстро. "В Новотитаровской на переезде увидели пожарную машину, надеемся, далеко огонь не распространится", - подытожил автор сообщения.

"В 18.41 часов в диспетчерскую ПСЧ-146 поступил звонок о возгорании. В 18.42 часов на место вызова выехали два отделения - одно отделение ПСЧ-63 (2 человека) и одно отделение ПСЧ-146 (4 человека). В 18.57 часов прибыли на место вызова. Работает два отделения", - прокомментировал заместитель начальника 146 пожарной части Султан Аджигельдиев.