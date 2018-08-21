Очевидец: в Новотитаровской горит школа?
Таким вопросом сегодня задавались многие жители станицы. Со стороны школы № 29 в послеобеденное время стал валить густой черный дым, ветром по воздуху разносило крупный пепел.
Как выяснила «РВС», школа цела. Загорелся сухой камыш за зданием у реки. На загорание выехал автомобиль пожарной части № 103, к тушению огня приступили профессионалы.
Пожарные отметили, огонь потушен, угрозы зданию школы нет.
Напоминаем, в районе продолжает действовать особый противопожарный период. К тому же установилась засушливая ветреная погода, что требует от жителей максимальной осторожности в обращении с огнем.
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