Очевидец: в Новотитаровской горит школа?

Таким вопросом сегодня задавались многие жители станицы. Со стороны школы № 29 в послеобеденное время стал валить густой черный дым, ветром по воздуху разносило крупный пепел.





Как выяснила «РВС», школа цела. Загорелся сухой камыш за зданием у реки. На загорание выехал автомобиль пожарной части № 103, к тушению огня приступили профессионалы.





Пожарные отметили, огонь потушен, угрозы зданию школы нет.





Напоминаем, в районе продолжает действовать особый противопожарный период. К тому же установилась засушливая ветреная погода, что требует от жителей максимальной осторожности в обращении с огнем.