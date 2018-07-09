Очевидцы: на море сейчас лучше не ехать





Самая пора ехать к морю, многие уже берут отгулы, отпуска, запасаются солнцезащитными кремами и купальниками по последней пляжной моде. Вот только куда ехать? По рассказам очевидцев, на побережье сейчас не сладко.

Хуже всего в Геленджике. В ночь на 6 июля в городе-курорте прорвало канализацию, в результате чего в открытое море попали сточные воды. Все пляжи тут же закрыли для купания, вход в море огородили лентами и заборами.

На следующий день «Водоканал» отрапортовал, что авария ликвидирована и станция очистки запущена в работу. Но отдыхающие в Геленджике продолжают жаловаться на характерный запах, исходящий от моря. Пляжи все еще закрыты.

Не очень весело и в поселке Кабардинка. Как сообщает наша читательница, отдыхавшая там в минувшие выходные, вода в море не просто холодная, а ледяная: «Купаться невозможно, море пустое! Очень жалко тех, кто приехал отдыхать, купаться, а в итоге сидит на пляже».

Аналогичная ситуация и в поселке Витязево. «В начале июля, когда мы приехали отдыхать, море было теплым и ласковым. Но уже к середине недели вода резко стала холодной. Купаться совершенно не хочется», – сообщают читатели «РВС».

В Анапе и вовсе с понижением температуры воды купание запрещено. В Туапсинском районе к такой мере пока не прибегли, но желающих окунуться очень мало.

По сообщениям синоптиков, резкое понижение температуры воды связано с активными атмосферными процессами над Черным морем и перемещением воздушных масс. Очаг холода наблюдается в Новороссийске, где вода «прогрелась» всего до 13 градусов. В Туапсе температура воды – 16 градусов. Краевой гидрометцентр прогнозирует, что в ближайшие дни вода в Черном море прогреется до комфортной температуры и можно будет плескаться в удовольствие.

Когда откроют пляжи в Геленджике, пока не уточняется. К тому же ни для кого не секрет, что канализация — одно из самых проблемных мест в городе. Но власти пообещали подойти к решению этого вопроса капитально. В 2018 году, по данным РБК, в Геленджик на очистные сооружения федеральный бюджет должен выделить 2 миллиарда рублей. Средства пойдут на организацию водоотведения для строительства глубоководного выпуска в Геленджике. Проект по созданию очистных сооружений в городе рассчитан на 4 года и предусматривает строительство 1,5-километрового глубоководного выпуска, создание новых и реконструкцию существующих насосных станций, а также создание и реконструкцию ливневой канализации