Очевидцы: виновник массового ДТП был пьян

В "РВС" обратилась участница ДТП, случившегося 21 октября по улице Комсомольской в Динской. По словам пострадавшей, а так же очевидцев, зачинщики ДТП были явно пьяны.

"Я ехала в сторону Первомайской за "Тойтой". Водитель "Мазды", двигался во встречном направлении. Совершая обгон, он врезался в "Тойоту" в лоб. Машина перевернулась. "Мазда" летела в мою сторону, я увернулась, и машину зацепило сбоку. Из-за этого у "Мазды" оторвало колесо.





Мы все выбежали из машин к женщине, которая была в "Тойоте", чтобы помочь ей. В это время из "Мазды" вылезло человек пять в состоянии алкогольного опьянения, стали кричать, что мы во всем виноваты.

Скорая забрала женщину, я ездила к ней в больницу.

В дальнейшем оказалось, что у виновника нет водительского удостоверения. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Страховку нам теперь из-за этого не выплатят, будем восстанавливать машины сами.

Считаю, что такой "водитель" должен понести суровое наказание».

В ГИБДД нам прокомментировали, что по факту ДТП проводится проверка. Все водители – участники аварии были направлены на медицинское освидетельствование в Динскую ЦРБ. Заключения медиков по данному поводу пока нет.



