Один из претендентов снял свою кандидатуру до сессии
Сегодня, 21 марта, на внеочередной 57 сессии Совета депутатов Динского района проходят выборы на пост главы Динского района.
По результатам собеседования кандидаты набрали следующие баллы:
Евгений Пергун 360 баллов
Борис Сторчун 242
Роман Громов 282
При этом проходной балл — 200.
Перед началом сессии Борис Сторчун снял свою кандидатуру. Напомним, как писала "РВС" ранее, этот кандидат занимает должность начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Кореновсокго района.
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