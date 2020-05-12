Офисы МФЦ вновь возобновили свою работу по всему краю

Офисы МФЦ вновь возобновили свою работу по всему краю

Офисы МФЦ вновь возобновили свою работу по всему краю

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8 часов назад Газета РВСДинской районМФЦМФЦ в Динском районеМФЦ в Краснодарском краеНовости Динского района

С 12 мая по всему региону открылись офисы МФЦ.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Офисы работают с 10.00 до 16.00 исключительно по предварительной записи и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Условия

  • Посетители должны соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.
  • Входить в помещение только при наличии медицинских масок.
  • Паспорта граждан РФ будут выдавать в порядке живой очереди.

Документы будут приниматься только по следующим услугам:

  • государственный кадастровый учет недвижимого имущества;
  • государственная регистрация прав на недвижимое имущество.
  • предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.
  • регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах России.
  • выдача, замена паспортов гражданина РФ, регистрация в системе ЕСИА.

Предварительно записаться можно по телефону контактного центра 8(800)30-23-444 или через единый портал МФЦ Краснодарского края после авторизации в личном кабинете.

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