Отмена ОГЭ, перенос ЕГЭ. Какие еще изменения в проведении экзаменов?
В этом году ЕГЭ школьники будут сдавать гораздо позже.
Об этом стало известно от Министерства просвещения РФ.
Напомним, ранее сроки проведения первого единого государственного экзамена уже были перенесены на 8 июня.
Однако, по рекомендациям органов здравоохранения, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, их решили передвинуть еще раз, на более поздний период.
Когда именно выпускники будут сдавать экзамены, пока неизвестно. Обещали сообщить в ближайшие дни.
Время будет утверждено правительством РФ и закреплено в законе Госдумой РФ и Советом Федерации.
Минпросвещения также отмечает, что сдавать ЕГЭ могут не все. Тем, кто не планирует учиться к вузах, в аттестат выставят оценки по итогам года.
Для тех, кто намерен поступать в университет, сдача единых госэкзаменов обязательна.
При проведении ЕГЭ Роспотребнадзор дал санитарно-гигиенические рекомендации. Главные из них:
- проводить генеральную уборку с дезинфекцией помещений;
- уменьшить количество школьников в классах;
- измерять температуру бесконтактным термометром;
- обеспечить школы антисептиками для рук;
- не допускать скопления школьников;
- соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, за партами сидеть по 1 человеку.
В 9-х классах экзамены отменили вовсе. Оценки в аттестате выставят по итогу годовых.
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