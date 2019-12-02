Ограбили один из детских садов в станице Динской

Такое сообщение поступило сегодня утром, 2 декабря, в «РВС».

На данный момент известно, что в понедельник родители не повели своих детей в дошкольное учреждение по этой причине.

«Вроде ограбили некоторые группы, украли технику, но что именно, неизвестно. Возможно, принтеры, ноутбуки, да больше и брать вроде нечего», – рассказывает подписчик.

В полиции подтвердили факт ограбления.

«В данный момент следственно-оперативная группа работает на месте», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Динскому району.