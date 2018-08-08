Огромную змею обнаружили в своем дворе жители Динской

В редакцию «РВС» с душераздирающей историей обратилась жительница райцентра. Во дворе ее родственников в переулке Достоевского между улицами Станичной и Кирова завелась змея. Когда сама приползает, а когда с потомством. Одного детеныша, длинной почти метр удалось поймать. Но на свободе остаются мать, другие дети и, наверное, их отец.

- Змеи гуляют по переулку, как у себя дома, а ведь это практически центр Динской! Что делать и как передвигаться по двору? - задается вопросом женщина. - Соседский мальчишка также видел одну змею у себя во дворе, в итоге она укусила собаку!А что дальше? Они будут нападать на беззащитных детей?

Женщина обратилась к спасателям, но те, к сожалению, не смогли ей помочь. К тому моменту, когда они приехали, пресмыкающееся уползло. В семье маленькие дети, во дворе ведется строительство, люди просто боятся, что может случится, если малышня один на один встретится со змеей.

Так что же делать, если вы увидели в своем дворе нежданных гостей? За ответом мы обратились к начальнику Динского аварийно-спасательного отряда Александру Нагибину. Как рассказал нам главный спасатель, этот случай с жалобой на змей — первый в этом году.

- Если вы увидели змею у себя во дворе или где-то еще, звоните в единую диспетчерскую службу района по номеру 6-12-01. Спасатели выезжают на место и помогают справиться со змеями. Но максимум что мы можем сделать — поймать ее и увезти. Уничтожением их мы не занимаемся. У нас в штате нет специалистов-змееловов, которые знают, как действовать с пресмыкающимися, могут определить, ядовитая змея или нет. Так что по большому счету мы делаем то, что в такой ситуации сделает любой нормальный мужчина — ловим и увозим подальше.

По словам Александра, в прошлом году проблема со змеями возникла в станице Васюринской. Оттуда поступило пять сигналов, и все — из местной школы.

Спасатель подчеркнул, что убивать змей — не самый лучший выход. Нужно создавать некомфортную для них обстановку.





По мнению экспертов, есть несколько эффективных способов защитить свой участок от змей.





Итак, первое: пресмыкающиеся особо опасны весной и в августе – в период размножения!





Первая мера борьбы – навести порядок на даче. Регулярно косите траву (кстати, шум газонокосилки отпугивает ползучих тварей), убирайте ветки и другой мусор, прячьте на место садовый инвентарь.

Куски шифера, бочки, бревна и т.п. – все это привлекательные убежища для ползучих, а потому не должно находиться на участке.

- Сейчас продается много различных приборов для отпугивания змей. Отпугиватели создают неприятные для рептилий вибрации или излучают отпугивающие волны.

- Еще одно эффективное средство – разбросать по участку тряпки, пропитанные в гербициде или солярке. Повторять эту процедуру раз в месяц.

- Можно расставить по всему участку несколько «ветряков», они тоже создадут неприятную для змей вибрацию.

- Истребите грызунов! Ведь это — корм для пресмыкающихся.

Советов много. Есть даже такой весьма необычный способ — завести ежика и поить его пивом. Подвыпивший еж якобы очень хороший охотник и змеи от него разбегутся в страхе.





Но главное: если задаться целью, от змей можно избавиться.