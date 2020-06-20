Около Новотитаровской обнаружили ритуальное захоронение

Около станицы Новотитаровской обнаружили парные погребения, которые относятся к эпохе поздней бронзы (конец III тысячелетия до н.э). Археологи обнаружили древние находки на местности, где идет подготовка территории под строительство Дальнего Западного обхода Краснодара на М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Ученые считают, что во время раскопки кургана они нашли ритуальное захоронение, которое было традиционно для того времени. По их предположениям, в кургане был погребен либо вождь племени, либо знатный человек. В эпоху поздней бронзы воина высокого ранга в потусторонний мир сопровождали слуги или представители его рода.

Рядом с погребенным обнаружили две серебряные височные подвески, бронзовый нож, костяные проколки. Изучение кургана продолжается, археологи надеются обнаружить здесь и другие захоронения.

Раскопки на территории Дальнего Западного обхода начались в мае 2020 года и завершатся осенью. Ученые уже исследовали более 30 тысяч квадратных метров. Уже найдены захоронение древнего сарматского воина и другие погребения катакомбной культуры, ценные исторические предметы.



