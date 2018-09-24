Окончательно ли уже похолодает в Динском районе?

На календаре конец сентября. Но кубанцы привыкли к тому, что лето у них длится не 3 месяца, а дольше. Еще вчера погода радовала нас теплом, а уже сегодня пошел дождь и резко похолодало. Неужели пришла настоящая осень?

Мы обратились в Гидромецентр, где нам рассказали, что до среды ожидаются дожди и температура воздуха ночью от 7 до 11 градусов по Цельсию, а днем — от 17 до 21. Во второй половине делели воздух прогреется до +23, и из-за туч будет периодически выглядывать солнце.

Видимо, пора начинать доставать с верхних полок шкафа осеннюю одежду и обувь. И не забудьте зонт.