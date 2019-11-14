Октябрьская: 13 ДТП за две недели (видео)

Главенство улицы Октябрьской по отношении к пересекающим ее по-прежнему остается спорным решением местных властей. Ежедневно в редакцию «РВС» сообщают об авариях на пересечениях Октябрьской с другими улицами.

По данным ГИБДД, с 1 по 14 ноября произошло 13 ДТП. Из них 11 – по причине непредоставления преимущества на перекрестках.

Так, 12 ноября в 15.20 на перекрестке Октябрьская – Калинина столкнулись автомобили Peugeot и Toyota Supra. Как сообщили нам в ГИБДД, водитель Peugeot не предоставил преимущества в движении Toyota и допустил столкновения. После удара Toyota протаранила забор домовладения. Пострадавших в ДТП нет.

14 ноября очевидцы прислали в «РВС» фото аварии с пересечения Октябрьской и Красноармейской.

В социальных сетях «РВС» жители активно комментируют главенство Октябрьской и последовавшие за этим статусом ДТП. «У нас в деревне все ездят не по правилам, а по памяти…», «До сих пор езжу по Октябрьской с опаской, поглядывая на автомобили, выезжающие с прилегающих улиц. Люди на знаки не смотрят…», «Едешь и боишься, что кто-нибудь тебе в бок врежется».

Среди комментариев есть и конструктивные. Так, один подписчик предложил сделать специальную разметку на дороге 1.13 и 1.20 в виде треугольников, нанесенных в месте, где необходимо остановиться при необходимости уступить дорогу (маленькие треугольники) и «большой треугольник», наносимый на проезжую часть за 2-10 метров до перекрестка.

Фото: autoass.ru

Ранее мы писали, что с 1 по 7 ноября на Октябрьской произошло 6 ДТП.



