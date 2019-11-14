Октябрьская: 13 ДТП за две недели (видео)

Октябрьская: 13 ДТП за две недели (видео)
ДТП на пересечении Октябрьской и Красноармейской 14 ноября

Октябрьская: 13 ДТП за две недели (видео)

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3 часа назад Газета РВСДинской районДТП в ДинскойДТП на ОктябрьскойНовости Динского районаОктябрьская стала главной

Главенство улицы Октябрьской по отношении к пересекающим ее по-прежнему остается спорным решением местных властей.  Ежедневно в редакцию «РВС» сообщают об авариях на пересечениях Октябрьской  с другими улицами.

По данным ГИБДД, с 1 по 14 ноября произошло  13 ДТП. Из них 11 – по причине непредоставления преимущества на перекрестках.

Так, 12 ноября  в 15.20 на перекрестке Октябрьская – Калинина столкнулись автомобили  Peugeot   и Toyota Supra. Как сообщили нам в ГИБДД, водитель Peugeot не предоставил преимущества  в движении  Toyota и допустил столкновения. После удара Toyota  протаранила забор домовладения.  Пострадавших в ДТП нет.

14 ноября очевидцы прислали в «РВС» фото аварии с пересечения Октябрьской и  Красноармейской.

В социальных сетях «РВС» жители  активно комментируют  главенство Октябрьской и последовавшие за этим статусом ДТП. «У нас в деревне все ездят не по правилам, а по памяти…», «До сих пор езжу по Октябрьской с опаской, поглядывая на автомобили, выезжающие с прилегающих улиц.  Люди на знаки не смотрят…», «Едешь  и боишься,  что кто-нибудь тебе в бок  врежется».

Среди комментариев есть и конструктивные. Так, один подписчик предложил  сделать специальную разметку на дороге 1.13  и 1.20 в виде треугольников, нанесенных  в месте, где необходимо остановиться при необходимости уступить дорогу (маленькие треугольники) и  «большой треугольник», наносимый на проезжую часть за 2-10 метров до перекрестка.

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Фото: autoass.ru

Ранее мы писали, что  с 1 по 7 ноября на Октябрьской произошло 6 ДТП


Комментарии

Технадзор
Технадзор 2 минуты назад

Тротуар там просится!

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