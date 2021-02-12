Олеся Солдатова завоевала серебряную медаль

На Всероссийских соревнованиях и Первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет в помещении.

Они проходили с 9 по 11 февраля в Смоленске.

Спортсменка из ДЮСШ № 3 станицы Динской заняла 2 место в беге на 200 м с результатом 24.17 секунды и в первенстве в беге на 60 м с результатом 7.42 секунды.

Кроме этого, в Первенстве России участвовал и Геворк Диланян из станицы Пластуновской. Это его первые соревнования такого уровня. Результат достойный. Спортсмен вышел в финал с личным временем 7.04, выполнив программу кандидата в мастера спорта.

Поздравляем ребят и тренера Елену Коротаеву! Желаем не останавливаться на достигнутом!