ОМВД по Динскому району набирает сотрудников

В ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю требуются сотрудники в службу органов предварительного следствия края.

За справками обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю: 8 (861) 212-4528, 8 (861) 212-4526, 8 (861) 212-4537, 8 (861) 212-4541.

За справками по трудоустройству в отдел МВД России по Динскому району обращаться в отделение по работе с личным составом отдела МВД России по Динскому району по адресу: ст. Динская, ул. Шевченко, 25 или по телефону 8 (86162) 6-25-49.

Требования, предъявляемые к кандидатам при приеме на службу:

на службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет, соответствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты». Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел – 35 лет. Для действующих военнослужащих – 45 лет.