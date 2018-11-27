ОМВД проводит отбор кандидатов для поступления

ОМВД России по Динскому району проведет отбор кандидатов для поступления в образовательные организации системы МВД России. В период с 10.01.2019 г. по 1.03.2019 г. отдел МВД России по

Динскому району будет проводить отбор кандидатов для поступления в образовательные организации системы МВД России по специальностям:

- «Правовое обеспечение национальной безопасности»;

- «Правоохранительная деятельность», специализация «Оперативно- розыскная деятельность», узкая специализация «Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска»;

- «Правоохранительная деятельность», специализация «Административная деятельность»,

узкая специализация «Деятельность сотрудника подразделения ГИБДД»;

- «Правоохранительная деятельность», специализация «Административная деятельность», узкая

специализация «Деятельность участкового уполномоченного полиции»;

- «Судебная экспертиза», специализация «Криминалистические экспертизы»;

- «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере»;

- «Экономическая безопасность»;

- «Психология служебной деятельности».

За справками обращаться в отделение по работе с личным составом отдела МВД России по Динскому району по адресу:

ст. Динская, ул. Шевченко, 25 или по телефону 6-25-49.