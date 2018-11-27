ОМВД проводит отбор кандидатов для поступления
ОМВД России по Динскому району проведет отбор кандидатов для поступления в образовательные организации системы МВД России. В период с 10.01.2019 г. по 1.03.2019 г. отдел МВД России по
Динскому району будет проводить отбор кандидатов для поступления в образовательные организации системы МВД России по специальностям:
- «Правовое обеспечение национальной безопасности»;
- «Правоохранительная деятельность», специализация «Оперативно- розыскная деятельность», узкая специализация «Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска»;
- «Правоохранительная деятельность», специализация «Административная деятельность»,
узкая специализация «Деятельность сотрудника подразделения ГИБДД»;
- «Правоохранительная деятельность», специализация «Административная деятельность», узкая
специализация «Деятельность участкового уполномоченного полиции»;
- «Судебная экспертиза», специализация «Криминалистические экспертизы»;
- «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере»;
- «Экономическая безопасность»;
- «Психология служебной деятельности».
За справками обращаться в отделение по работе с личным составом отдела МВД России по Динскому району по адресу:
ст. Динская, ул. Шевченко, 25 или по телефону 6-25-49.
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