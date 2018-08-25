Онанист с биноклем пугает жителей микрорайона Солнечный в Динской

Онанист с биноклем пугает жителей микрорайона Солнечный в Динской

Онанист с биноклем пугает жителей микрорайона Солнечный в Динской

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8 минут назад Газета РВСДинскаяМикрорайон СолнечныйНовости Динского районаОнанистОнанист в ДинскойОнанист с биноклем

 Еще одно сообщение о мужчине, прилюдно занимающимся самоудовлетворением  поступило в редакцию «РВС».

Женщина, написавшая нам, рассказала, что она каждый день проходит  через мост в микрорайоне Солнечный.  24 августа, в пятницу, проходя своим обычным маршрутом, она  увидела мужчину с биноклем,  наблюдающим за женщиной.

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-  Стоял в кустах с опущенными штанами!  - возмущается женщина.

По ее словам, видит она его там не первый год. Но  раньше не придавала этому значению, пока не увидела,  как он занимается непотребством .

Чуть позже женщина снова написала нам и на этот раз прислала фотографию.

- Я собралась с силами и сфотографировала. Да, издалека, но хоть что-то.  Видно, что рука у него на нужном месте! Я хочу обратиться в полицию, пусть  разберутся с этой ситуацией.

На вид онанисту из Солнечного  лет 35, волосы светлые и короткие, одет был в белоснежную футболку и синие шорты.

 Пока не ясно, тот ли это мужчина, что разгуливает неподалеку от администрации.  Надеемся, полиция это выяснит - женщина четко намерена обратиться в правоохранительные органы. 

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