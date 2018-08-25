Онанист с биноклем пугает жителей микрорайона Солнечный в Динской

Еще одно сообщение о мужчине, прилюдно занимающимся самоудовлетворением поступило в редакцию «РВС».

Женщина, написавшая нам, рассказала, что она каждый день проходит через мост в микрорайоне Солнечный. 24 августа, в пятницу, проходя своим обычным маршрутом, она увидела мужчину с биноклем, наблюдающим за женщиной.





- Стоял в кустах с опущенными штанами! - возмущается женщина.

По ее словам, видит она его там не первый год. Но раньше не придавала этому значению, пока не увидела, как он занимается непотребством .

Чуть позже женщина снова написала нам и на этот раз прислала фотографию.

- Я собралась с силами и сфотографировала. Да, издалека, но хоть что-то. Видно, что рука у него на нужном месте! Я хочу обратиться в полицию, пусть разберутся с этой ситуацией.

На вид онанисту из Солнечного лет 35, волосы светлые и короткие, одет был в белоснежную футболку и синие шорты.

Пока не ясно, тот ли это мужчина, что разгуливает неподалеку от администрации. Надеемся, полиция это выяснит - женщина четко намерена обратиться в правоохранительные органы.