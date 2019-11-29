Цех по переработке шин в Янтарном опасен? Ответ владельца
«РВС» уже писала о цехе по переработке шин, который появится в поселке Янтарном (Мичуринское сельское поселение).
Местные жители очень переживают, что производство испортит экологию в населенном пункте. Кроме того, людей волнует, не будут ли постоянно ездить грузовики, доставляя неудобства? Как отразится подключение цеха к коммунальным сетям на остальных, и другие насущные вопросы, связаны с этим объектом.
Журналист «РВС» встретилась с представителем ИП Костенко А. И. - владельца планирующегося предприятия. Мужчина рассказал, как будет функционировать цех, и отразится ли его появление на жизни местного населения.
«Хотелось бы начать с того, что абсолютно все оборудование, которое будет установлено, имеет необходимые лицензии и сертификаты качества. Мы приобрели его в Ростове-на-Дону.
Что касается уровня шума, то звук будет не громче холодильника.
За экологию местные жители могут не переживать. Никаких химических процессов проводиться не будет.
Все производство заключается в отделении от шины корда (он пойдет на металлолом), непосредственно резины (она делится на мелкую фракцию) и тканевую основу (она утилизируется на другом предприятии (не на территории Мичуринского сельского поселения), с которым уже имеется договоренность).
Все санитарные зоны выдержаны — расстояние от производства до жилых домов более 100 метров.
По периметру будет создана зеленая зона — высадим более тысячи деревьев и кустарников», - обрисовывает ситуацию представитель владельца.
Транспорт, который будет приезжать в цех, заходить в поселок не будет, говорит специалист. Именно для этих целей уже отсыпана собственная дорога, которой пользуются все желающие.
Предполагается, что в сутки будет перерабатываться 5 тонн резины. Две «Газели» заезжают на предприятие с утра и на следующий день они выезжают с грузом. Потока грузовых машин не будет.
Мы делаем все по закону, ни от кого не прячемся. Вся процедура создания цеха абсолютно прозрачна.
Все производство заключается в отделении от шины корда (он пойдет на металлолом), непосредственно резины (она делится на мелкую фракцию) и тканевую основу (она утилизируется на другом предприятии (не на территории Мичуринского сельского поселения), с которым уже имеется договоренность).
Все санитарные зоны выдержаны — расстояние от производства до жилых домов более 100 метров.
По периметру будет создана зеленая зона — высадим более тысячи деревьев и кустарников», - обрисовывает ситуацию представитель владельца.
Вот так схематически будет выглядеть территория цеха.
Транспорт, который будет приезжать в цех, заходить в поселок не будет, говорит специалист. Именно для этих целей уже отсыпана собственная дорога, которой пользуются все желающие.
Предполагается, что в сутки будет перерабатываться 5 тонн резины. Две «Газели» заезжают на предприятие с утра и на следующий день они выезжают с грузом. Потока грузовых машин не будет.
«Что касается подключения к водопроводу, - мы действительно создали врезку в центральный водопровод, проложили трубу, которая в дальнейшем позволит жителям частного сектора, который сейчас строится, также подключиться к водопроводу.
Конечно, нам было бы намного дешевле пробурить скважину, но мы провели воду таким образом, чтобы помочь жителям, которые территориально находятся дальше за нами. Для нашего предприятия вода нужна исключительно для бытовых нужд работников, те же руки помыть.
Кроме того, мы установим пожарный гидрант, который передадим на баланс поселения. Им, в экстренном случае, смогут воспользоваться пожарные», - объяснил мужчина.
А для обеспечения цех электричеством, установили личную подстанцию и напрямую подключились к высоковольтной линии. Новый объект никак не скажется на качестве энергоснабжения поселка, обещает представитель собственника.
Всего у владельца 2 участка, общей площадью 2,7 гектара. Сама же производственная линия занимает 50 квадратных метров. Находиться она будет в ангаре на 700 квадратов.
Также планируется создать более 15 рабочих мест.
Цех, ориентировочно, появится к маю-июню 2020 года.
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