Опасная Октябрьская. Что беспокоит жителей Динской?

В редакцию «РВС» пришел мужчина. От лица жителей Октябрьской, сотрудников дневного стационара, станции скорой помощи и поликлиники он выразил всеобщее беспокойство.

«После того как Октябрьская стала главной, водители стали воспринимать ее как скоростную, то есть без препятствий в виде равнозначных перекрестков. Это привело к постоянному реву моторов и визгу тормозов на пешеходных переходах, так как скорость движения транспорта увеличилась до 70-80 км/ч, а иногда и выше», – рассказал динчанин.

Учитывая все это, он считает, что на Октябрьской между Луначарского и Кирпичной на середине квартала необходимо установить искусственную неровность («лежачего полицейского»), чтобы водители снижали скорость.

«Установленные ранее знаки ограничения скорости движения транспорта участниками дорожного движения игнорируются. Вседозволенность и безнаказанность со стороны водителей приводят к тому, что пешеходы, находясь, казалось бы, в безопасности на обозначенном пешеходном переходе, постоянно подвергаются смертельной опасности. Передвижные посты сотрудников ГИБДД дают результаты только на время их присутствия», – добавил мужчина.

По его словам, около медицинских учреждений, которые примыкают к этому участку дороги, есть 2 пешеходных перехода. По ним передвигается большое количество людей: больные, инвалиды, пожилые люди, медицинские работники, женщины с маленькими детьми и колясками.

«Мы являемся свидетелями большого количества ДТП на этом участке, которые часто разрешаются без участия сотрудников ГИБДД. На глазах у мужчины, торгующего помидорами у ворот поликлиники, недавно была сбита на пешеходном переходе женщина. А еще ранее – девочка. Только по счастливой случайности ДТП заканчивается ушибами, ссадинами, стрессовыми состояниями – без жертв. Но это дело времени. Ситуацию надо менять немедленно, не дожидаясь этого. Приезжающие на ДТП сотрудники ГИБДД признают этот участок дороги аварийно опасным и считают единственным действенным способом установку искусственной неровности”, – рассказал он.

В мае инициативная группа обращалась в администрацию Динского сельского поселения. Там сообщили, что установка «лежачих полицейских» на Октябрьской запланирована на второе полугодие 2020 года.

Второе полугодие уже началось, но еще ничего не начато.

«Жизнь людей подвергается смертельной опасности сегодня, ежедневно, ежечасно», – обеспокоен динчанин, выражая всеобщее мнение.

Журналист «РВС» обратилась в местную администрацию, чтобы узнать, возможно ли как-то ускорить процесс установки. Ответ: нет, должна пройти определенная законная процедура по закупкам. На вопрос, в каком же все-таки месяце будет установлена искусственная неровность, не ответили. Тема остается на контроле. Руководству послан письменный запрос. О точных сроках оповестим позднее.