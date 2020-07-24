Опасная рыбалка в Динской. Двое мужчин получили удары током

Первый случай произошел 15 июля около 19.00. Супружеская пара приехала порыбачить на берег реки в станице Динской на улице 70 лет Октября в районе железнодорожного переезда. Мужчина 1959 года рождения удочкой зацепил электропровода, после чего получил удар током. Спасти его не удалось.

“Криминальных обстоятельств в смерти потерпевшего в ходе проведенной проверки не установлено, в связи с чем принято решение об окончании проверки, об отказе в возбуждении уголовного дела”, – прокомментировал следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Щепановский.

19 июля около 8 утра на том же месте рыбачил 31-летний мужчина. Его тоже ударило током, с электротравмой он доставлен в Динскую ЦРБ.